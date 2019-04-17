بعد تهديد هنا الزاهد له بـ"البلوك".. أحمد فهمي يعلن اعتزاله "السوشيال ميديا"

فاجأ الفنان المصري أحمد فهمي، متابعيه وجمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بقرار اعتزال السوشيال ميديا، والإعلان عن غلق حساباته الشخصية بعد أسبوعين، الأمر الذي ربطه البعض بتهديد خطيبته هنا الزاهد له بـ"البلوك" حال خوضه في "شتائم" مجددًا مع جمهورها.

ونشر فهمي، صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، وهو يداعب كلبه، وأرفقها بتعليق قائلاً: "آخر أسبوعين ليا على السوشيال ميديا ... باي باي"، حيث حمل بعض متابعيه الأمر بسخرية وآخرون تناولوه على محمل الجد، وعبروا عن غضبهم من هذا القرار.

ودخل "فهمي"، في مشاجرة لفظية جديدة مع أحد متابعيه، بعدما علّق له قائلاّ: "في داهية"، إلا أن "فهمي" لم يحتمل اللفظ فرد عليه بالسباب، قائلا: "داهية تاخد أمك وعيالها"، حيث اعتاد الفنان الشاب الرد بالشتائم على متابعيه بشكل دائم.

وهدّد أحد متابعي الفنان المصري، حال مغادرته عالم السوشيال ميديا، وتنفيذ قراره بالاعتزال، قائلا: "وأنا هعاكس -هنا- براحتي.. باي باي".

وسخر الفنان الشاب عمرو متولي، من قرار "فهمي" باعتزال السوشيال ميديا، قائلاً: "ليه أسبوعين؟!! .. على ما تنقل العفش"، فيما سخرت متابعة قائلة: "ما بدو يشتم حد في رمضان"، و"ليه.. هتعتكف في رمضان ولا إيه.. هفتقدك"، وتعاطفت أخرى: "وتمشي ليه لما ممكن تقفل الكومنتس بس ومحدش يدخل يتكلم.. أصل الناس مش هتشوف اللي بيغلط فيك وبتشوف ردك إنت بس".

وكانت الفنانة هنا الزاهد، قد صرّحت في وقت سابق، ردًا على موقفها من تعليقات أحمد فهمى لمعجبيها، قائلة: "عملتله بلوك، لكن دلوقتي مش بيعلق تعليقات زي الأول، بس هو متنرفزش وبيتعامل بطبيعته فمش هينفع، هو مش بيضايقني بالغيرة، بس هو بيكون قاعد بيضحك وبيهزر مع الناس، وبقوله الناس فاكراك بتتكلم بجد، متقعدش تعمل كده".

جدير بالذكر أن أحمد فهمي يشارك خطيبته هنا الزاهد، في رمضان 2019، بمسلسل "الواد سيد الشحات" وهو أول عمل يجمعه بخطيبته، ويشاركهما محمد عبد الرحمن، كما تظهر مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف وهو من إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج أحمد الجندي.

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