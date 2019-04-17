تيم حسن يشوق جمهوره وينشر البرومو الخاص بـ "الهيبة – الحصاد"!

نشر النجم السوري تيم حسن عبر حسابها الخاص بإنستغرام البرومو الخاص بمسلسل الهيبة الجزء الثالث والذي سيحمل اسم الهيبة- الحصاد، مُشوقًا جمهوره للعمل.

وظهر النجم السوري بالبرومو في أكثر من لقطة وهم يحمل السلاح، فيما ظهرت بطلة الجزء الثالث الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور في لقطة وحيدة.

وكانت بعض التسريبات قد كشفت في وقت سابق أن المسلسل هذا الجزء سيكشف عن الجانب الرومانسي والإنساني من شخصية جبل والذي تخرجه منه الإعلامية نور رحمة "سيرين عبدالنور"، كما كانت الفنانة اللبنانية قد أكدت ان المسلسل سيضم مشهدين جريئين يجمعانها بتيم حسن سيشكلان صدمة للجمهور. وتفاعل الجمهور مع البرومو الدعائي الخاص بالمسلسل مؤكدين حماستهم له ومتوقعين النجاح الكبير للعمل ولشخصية جبل الجديد.

يُشار إلى ان المنافسة ستكون قوية هذا الموسم في مجال الأعمال الدرامية بين تيم حسن "الهيبة – الحصاد"، مكسيم خليل "صانع الأحلام"، باسل خياط "الكاتب"، قصي خولي "خمسة ونص"، عابد فهد "دقيقة صمت"، احمد فهمي "بروفا".

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