بعد حكم حسبه لمدة عامين... القضاء المصري يُنصف سارة نخلة مجددًا أمام زوجها أحمد عبد الله محمود

أنصف القضاء المصري، الفنانة السورية سارة نخلة أمام زوجها الممثل أحمد عبد الله محمود، بشأن قضية النفقة التي أقامتها ضده، منذ عدة أشهر.

وكتبت نخلة عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك": "شكرًا للقضاء المصري العادل النزيه شكرًا للمستشار عاصم قنديل حكمت محكمة الأسرة بنفقة زوجية بمبلغ ١٠ آلاف جنيه شهريًا قابلة للزيادة مع الاستئناف".

وتابعت: "يعني دلوقتي كل شهر بيعدي بعشر آلاف جنيه، ده بس عشان اللي يحاول يمرمط واحدة ويسيبها متعلقة على ذمته وسنتين ونص ماصرفش عليها مليم وسايبها لأهلها يصرفوا عليها".

واستطردت الفنانة السورية حديثها قائلة: "ده غير الحكم النهائي بالسجن سنتين بسبب فلوسي اللي واخدها مني ومش عايز يرجعها، و ده غير إنه هربان طبعًا".

وأردفت: "أرجوكم يا بنات أرجوكم ماتتنازليش عن حقوقك وما تتكسفيش تطلبي حقك عشان اللي كلوا حقنا ما اتكسفوش وهم بياكلوه وبعد إذنكو مش عايزين كلام من بتاع العشرة يا سارة والعيش والملح عشان شبعنا كلام من بدري".

واختتمت: "تعالوا عيشوا مكاني أو انزلوا جلسة من جلسات محكمة الأسرة في عز الحر في رمضان وأنا عندي تصوير وعايزة الحق المحكمة وألحق أكل عيشي وهو عايش حياته عادي وبيتوعدلي هو وأمه وكل شوية يعملولي قواضي جديدة واطلع براءة منها... جربوا تعيشوا مكاني وبعدين اتكلموا.. يحيا العدل وتحيا مصر".

وكانت محكمة مصرية قضت في وقت سابق برفض المعارضة الاستئنافية المقامة من أحمد عبد الله محمود، وتأييد حبسه سنتين، لعدم سداده إيصال أمانة لصالح زوجته سارة نخلة.

ورفضت المحكمة منذ أيام، دعوى الطلاق التي أقامتها سارة نخلة ضد زوجها، ويبدو أن الفنانة السورية كانت تعلم تمامًا بأن القضاء سيرفض تطليقها، إذ قامت برفع دعوى خلع قبل رفض المحكمة دعوى الطلاق بأسابيع.

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