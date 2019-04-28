هيا الشعيبي تطوي صفحة خلافها مع طليقها طارق  العلي وتعلن الصلح (فيديو)

بعد مرور سنوات طويلة من القطيعة والبعد، أعلنت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بشكل رسمي عن الصلح بينها وبين طليقها الفنان طارق العلي، وذلك من خلال برنامج "عالسيف" على قناة "atv"، مؤكدة أن الجميع عليه أن يسامح ويطوي الصفحات المليئة بالسواد والكره والضغينة في نهاية المطاف.

وكانت الشعيبي قد دخلت استوديو برنامج "عالسيف" بطريقة طريفة أشعلت فيها أجواء الحلقة بخفة ظلها، واستغلت الفرصة لتعلن على الهواء مباشرة أنها طوت صفحة الخلاف بينها وبين طليقها طارق العلي، ووجهت رسالة له وقالت: "أبو حمود انت أستاذ في مكانك وفي مسرحك".

يذكر أن هيا الشعيبي صرحت مؤخرًا في إحدى المقابلات التلفزيونية أن سبب خلافها الطويل مع طليقها الفنان طارق العلي كان بسبب فنانة غير كويتية، ورفضت وقتها أن تكشف عن اسمها مفضلة عدم الخوض بتفاصيل ما حدث.

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