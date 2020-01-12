بعد راشد الماجد..عود رابح صقر بمليون ريال سعودي في المزاد العلني (صور وفيديو)

حرصت هيئة الترفيه العامة في السعودية ممثلة بالمستشار تركي آل الشيخ، على تكريم واحد من أهم الفنانين والملحنين في الخليج، وهو الفنان السعودي رابح صقر، حيث تم تكريمه في الحفل الذي أحياه ضمن "ليلة صقر الأغنية الخليجية، وبحضور عدد كبير من الجمهور.

وأعدت هيئة الترفيه هذه الفعالية التي حملت اسم "ليلة صقر الأغنية الخليجية" على مسرح فنان العرب محمد عبده، تكريمًا للفنان رابح صقر على مسيرته الحافلة بالنجاحات، وتم عرض بعض من مقتنياته في المزاد العلني وأهمها آلة العود خاصته التي وصل سعرها لأكثر من 900 ألف ريال سعودي، وهو العود الذي لازمه في أعماله وألحانه منذ 2014.

وأعرب الفنان رابح صقر عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدًا أن هذه الليلة والتكريم ليس له وحده، وإنما للجمهور ولكل فنان سعودي، ووجه الشكر لهيئة الترفيه العامة على اهتمامها بالفن والفنانين في السعودية.

#فيديو

في ليلة موسيقية عالمية.. عازف الجيتار العالمي "ستيف ستيفنز" يعزف في #ليلة_الصقر ويقدم مع رابح نسخة فريدة من أغنية "طموحنا فوق النجوم"..@RabehSaqer#خليجية pic.twitter.com/io4vlXU2PY — روتانا خليجية (@Khalejiatv) January 11, 2020

والجدير بالذكر أن العود الخاص بالفنان رابح صقر والذي وصل سعره إلى 900 ألف ريال يوم السبت، عزف بها أهم أعماله ومنها: "أنت ملك"، و "النجم البعيد"، و"على كيفك" و"الصمت" والعديد من الأغاني الأخرى.

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