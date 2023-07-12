بعد سجنها 5 سنوات..شقيقة مروة راتب تبكي وتطلب السماح

قضت محكمة في أبو ظبي بسجن مشهورة السوشال ميديا السورية المقيمة في الإمارات، مروة راتب ، 5 سنوات، بعد إهانتها للرجال والعمالة، بالإضافة إلى تغريمها بـدفع 500 ألف درهم، ثم إبعادها عن دولة الإمارات بعد تنفيذ العقاب؛ على خلفية إهانته للرجل والعمالة.

شقيقة مروة راتب تبكي

وبعد القرار الصادم، خرجت شقيقة مروة راتب، نغم، عبر حسابها في "سناب شات" لطلب السماح من الشعب الإماراتي نيابة عن شقيقتها، مشددةً أنها لم تقصد الإساءة للرجل والعمال.

وقالت نغم بعيون دامعة وتأثر: "أنا طالعة اليوم أعتذر بلساني ولسان أختي مروة.. يمكن أختي خانها التعبير وزلت.. لكن هي قصدها من الفيديو تشجع المرأة حتى تعتمد على نفسها بس خانها التعبير".

وأضافت: "وما في إنسان ما يغلط وما في إنسان معصوم عن الغلط ومتل ما تعودنا في دولة الإمارات دولة تسامح وكرم.. إحنا عايشين بهي البلد.. انولدنا وتربينا وكبرنا فيها.. ولا مرة يعني بدر إساءات سواء منهم أو من مروة أختي يعني طول السنين واللي يعرفها ويعرف طيبة قلبها وإنسانيتها ودعمها للمجتمع سواء الشباب والبنات وذوي الهمم".

وتابعت نغم معددة خصال شقيقتها الطيبة: "اللي يعرفها يعرف قديش ساعدت ناس وأسر ليفتحوا مشاريع.. وهذه البلاد بلاد تسامح وطيب وهذا أملنا فيها".

مروة راتب تسيء للرجال والعمالة

وألقي القبض على راتب بعد مشاركتها مقطع فيديو تشبه فيه الرجال بالخادمات؛ ما دفع المحامية والناشطة الوطنية علياء العامري على مناشدة السلطات الإماراتية على إبعاد راتب من البلاد، بعد إهانتها للعمالة حينما وصفت الرجل بالعاملة التي حينما تأتيها الفرصة تهرب من كفيلها.



