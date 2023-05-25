بعد شائعات زواجها.. أنغام تطل باللون الأبيض

تجاهلت الفنانة المصرية أنغام الجدل الحاصل حول زواجها من مسؤول خليجي ثري في حفل زفاف اقتصر على المقربين؛ إذ لم تؤكد أو تنفي الشائعات المتداولة.

أنغام تتجاهل شائعات زواجها

وتوجَّهت أنغام عبر حسابها في "إنستغرام" وشاركت صورًا لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، حيث ظهرت جالسة على كرسي خشبي حافية القدمين، مرتديًا فستانًا أبيض قصير جاء أشبه ما يكون بقميص من دار الأزياء الفرنسية ساندرو باريس Sandro Paris، فيما جاء بأزرار أمامية وطيات أنيقة ناحية الخصر لإبراز منحنيات جسدها.

واعتمدت أنغام تسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها، واعتمدت مكياجًا ملفتةً من درجات البني، فيما سلطت الضوء على عينيها بمكياج عيون دخاني.





نفي زواج انغام

وتأتي إطلالة أنغام البيضاء بعدما خرج مصدر مقرَّب منها لنفي ما نشر عن زواجها من مسؤول خليجي خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن ما تم نشره بأحد المواقع ما هو إلا شائعة، وعاري تماما عن الصحة.

وشدد المصدر أن أنغام لا تتطلع إلى مثل هذه الأقاويل المفتعلة؛ لأن أخلاقها الراقية تجعلها تلتزم الصمت، وفي حال دفعتها الظروف للرد، فأخلاقها تواكب رقيها الفني.