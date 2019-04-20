بعد شائعة الانفصال..أحمد الفيشاوي وندى الكامل يطلّان على الجمهور بصورة جديدة

شارك الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه على موقع إنستغرام صورة له جمعته بزوجته ندى الكامل، ويعد هذا أول ظهور لهما بعد شائعة الانفصال التي انتشرت على نطاق واسع خلال الشهر الماضي.

وظهر الفيشاوي وزوجته في الصورة، أثناء تواجدهما لحضور مسرحية "الملك لير"، التي يمثلها الفنان يحيى الفخراني والفنان فاروق الفيشاوي، ليكون هذا تأكيدًا واضحًا وصريحًا أن كل ما تم تداوله خلال الفترة الماضية حول الانفصال هو مجرد أقاويل وشائعات لا أساس لها من الصحة.

يشار إلى أن الجمهور كان قد اعتبر أن أمر الانفصال حدث بالفعل، بسبب قيام ندى الكامل بإلغاء حسابها من موقع إنستغرام وإلغائها متابعة زوجها الفيشاوي، إلّا أنه فيما بعد اتضح أن الأمر كان مجرد خلاف بين الزوجين وعلق الفيشاوي أن هذا أمر طبيعي يحصل بين أي ثنائي في كل مكان ولا يوجد أي داعي لكل هذه الضجة.

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