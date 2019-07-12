بعد طلاقهما.. أحمد إبراهيم زوج أنغام يعيد زوجته الأولى إلى ذمته

فوجئت السيدة ياسمين عيسى، زوجة الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، الزوج الحالي، للمطربة المصري أنغام، بإقدامه على إعادتها إلى ذمته مرة أخرى، بتاريخ 2 مايو الماضي.

وعلمت "البوابة"، من خلال مصادرها الخاصة أن أسرة "ياسمين"، اكتشفوا ذلك عن طريق الصدفة من خلال جواب وصل إليهم من المحكمة، إلا أنه هذا الجواب لم يقع في أيدهم بسبب تدوين أحمد إبراهيم، عنوان شقتهم القديمة، وبالتالي تم إرساله على مكان لا تتواجد فيه ابنتهما.

وأشارت المصادر المقربة للأسرة، إلى أن أحمد إبراهيم، الزوج السابق لابنتهما، يقصد إرسالة الجواب على عنوان قديم، بغرض أن تسير الإجراءات القانونية بهذا الخصوص في صالحه، وأنها تتم بدون علم ابنتهما.

يُذكر أن أحمد إبراهيم، قام بتطليق زوجته الأولى ياسمين، بعد إلحاح منها عقب علمها بزواجه من النجمة أنغام، فقام بطلاقها طلاقًا رجعيًا في 28 مارس الماضي وبالتالي يحق له إعادتها إلى ذمته دون علمها في أي وقت قبل انتهاء فترة العدة.

وكان أنغام، قد أحيت حفلًا غنائيًا أمس، في مدينة الباحة السعودية وكان برفقتها زوجها أحمد إبراهيم، ويأتي الحفل ضمن فعاليات حفلات صيف الباحة التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه بالمملكة.

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