صور نادرة من طفولة أبرز مشاهير بوليوود.. هل يمكنك التعرف عليهم؟

دائما ما يكون مشاهير بوليوود موضعًا للجدل، سواء فيما يتعلق بموهبتهم الآسرة، أو إطلالات النجمات الجذابة وجمالهن الفريد، إضافة إلى تفاصيل حياتهم.

وقبل أضواء الشهرة وصعود سلم النجاح، والوصول إلى ملايين المعجبين حول العالم، كان المشاهير مجرد أطفال أبرياء، ولكن كيف كان شكلهم؟

شاروخان إلى أميتاب باتشان وبريانكا شوبرا، إليكِ من مجلتي "ذا بريف هيندو" و"ريكون توك" صور نادرة من طفولة أبرز مشاهير بوليوود:



شاروخان



منذ بداية ظهوره، وسرق شاروخان القلوب بموهبته ولياقته البدنية، إلا أن خلفيته متواضعة جدًا، وفي هذه الصورة يظهر شاروخان الصغير المشاكس وهو يستحم في دلو.



أبهيشيك باتشان



تُظهر هذه الصور أبهيشيك وهو طفل وهو شاب برفقة والديه النجمين "أميتاب باتشان" و"جايا بهادوري"، ويُذكر أن أبهيشيك كان يعاني من عسر القراءة أثناء صغره.

أميتاب باتشان



في هذه الصورة، يظهر أسطورة بوليوود "أميتاب باتشان" وهو صغير برفقة والديه "هاريفان راي" و"تيجي باتشان"، وقبل أن يشتهر باسمه الحالي، كان اسمه في البداية "انقلاب"، ولكن والده غير رأيه بناء على اقتراح شاعر صديق.



جون إبراهام



بدأ "جون" العمل كعارض في الإعلانات قبل دخول عالم السينما لأول مرة في 2003 بفيلم Jism.



ديبيكا بادوكون



مثلما سحرتنا بجاذبيتها وموهبتها أمام الكاميرا، بدت ديبيكا الصغيرة ظريفة في تلك الصورة مع والدها براكاش.



كاريشما وكارينا كابور



صورة ظريفة ونادرة من طفولة النجمتين كاريشما وكارينا، وفي حين تبدو ملامح كاريشما مألوفة، يصعب التعرف على كارينا.



بريانكا شوبرا



نجحت النجمة في بوليوود وهوليوود، وكما هو موضح في تلك الصورة منذ فترة الدراسة، لم تتغير ملامح بريانكا كثيرًا.



عليا بهات



بدت عليا مشاكسة في صغرها، ويجدر بالذكر أنها ظهرت في أول فيلم لها "سانغارش" وهي طفلة في عام 1999.



إيشواريا راي



في هذه الصورة، تظهر آيشواريا الصغيرة برفقة شقيقها الأكبر أديتيا وهما يستمتعان بجولة نهرية.



كاترينا كيف



تتميز كاترينا بابتسامتها، وفي هذه الصور تظهر كاترينا في مراحل عمرية مختلفة وابتسامتها الجميلة.



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