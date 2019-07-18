منافسة ضارية بين جاكلين فيرنانديز ومانوشي تشولار على سلمان خان

في عالم السينما، يحرص كل نجم على ترك بصمته الخاصة، وفيما يتعلق بعالم بوليوود، تعد "جاكلين فيرنانديز" واحدة من أجمل وأشهر النجمات اللواتي حققن قاعدة جماهيرية كبيرة.

وبالإضافة إلى نجاحها، حطمت النجمة "جاكلين فرنانديز" التوقعات وإحدى أبرز قواعد بوليوود، والتي تنص على أن الممثلات لا يلعبن نفس الدور في سلاسل الأفلام، حيث كان من المتوقع أن تستبدل النجمة في الجزء الثاني من فيلم "Kick" بملكة الجمال "مانوشي تشولار".

أكدت مجلة "ديكان كرونكال" حصول الممثلة "جاكلين فرنانديز" على الدور الرئيسي في فيلم "Kick 2"، والذي سيخرجه المخرج والمنتج "ساجد ناديوالا".

وأفادت التقارير أن "ساجد ناديولا" كان متحمسًا لمنح بطولة الفيلم مع سلمان خان لملكة جمال العالم "مانوشي تشولار"، والتي تبحث عن مدخلها إلى بوليوود، إلا أن جاكلين اقتنصت الدور في اللحظة الأخيرة.

وقال مصدر مطلع على الأمر: "حرصت النجمة على حصولها على بطولة فيلم Kick 2، وجعلت سلمان خان يرشحها إلى ناديولا".

وأضاف: "لم تقبل جاكلين بأي عذر، وكانت مصممة على اقتناص دور البطلة، ولم تكن فكرة حصول أي نجمة أخرى على الدور مقبولة بالنسبة لها".

هذا ويذكر أن جاكلين قد تعرضت لحادث انقلاب قاربها الخاص، والذي كانت على متنه أثناء سفرها إلى جزيرة Madh في مومبا في إحدى رحلاتها يوم الجمعة الماضي.

ولحسن الحظ، لم تصب جاكلين بأذى، واستكملت رحلتها على متن قارب عام، وكانت حريصة على إخفاء وجهها بوشاح.

هذا وقد فازت عارضة الأزياء الهندية مانوشي شولار بلقب ملكة جمال العالم في عام 2017، وأصبحت بذلك سادس هندية تفوز بمسابقة ملكة جمال العالم.

للمزيد من قسم عالم بوليوود: