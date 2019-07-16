للمرة الأولى...نجم بوليوود شاروخان في مسلسل رعب على "Netflix" (تفاصيل)

كشفت التقارير الصحفية وبعض المواقع المختصة بأخبار نجوم بوليوود عن تحضير الفنان شاروخان لمسلسل رعب جديد، سيشارك في إنتاجه، بالإضافة إلى أن العمل سيتم عرضه عبر شاشات نتفليكس، وهو ما أثار حماس الجمهور لمعرفة موعد العرض.

وبحسب التقارير، فإن مسلسل الرعب المرتقب يحمل اسم "Betaal"، وسيكون من إنتاج نجم بوليوود شاروخان، وجوراف فيرما، والإخراج من توقع نيخيل ماهجان، ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن هذا العمل على نتفليكس قريبًا.

المسلسل يتألف من 7 حلقات، وتدور أحداثه حول أربعة ضباط مخابرات هنود يعملون في قسم الاستخبارات الهندي، يواجهون العديد من المخاطر أثناء قيامهم بنقل معلومات سرية للهند، وفي خضم الأحداث والتشويق المستمر يتم الإمساك بهم ويتعرضون للعذاب إلى درجة تصل لقطع الرأس.

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