بعد فادي الهاشم..كورونا يؤجل محاكمة دنيا بطمة في قضية "حمزة مون بيبي"

قررت المحكمة في مدينة مراكش المغربية تأجيل كافة المحاكمات والقضايا في الوقت الحالي، نظرًا إلى الظرف الراهن الذي يحيط بكافة دول العالم وهو تفشي وباء كورونا، وجاء ذلك من نصيب الفنانة دنيا بطمة التي اتهمت مؤخرًا بتورطها في قضية الحساب الفاضح للمشاهير "حمزة مون بيبي".

وفي وقت سابق، كانت السلطات المغربية قد ألقت القبض على ابتسام بطمة شقيقة دنيا وذلك لتورطها أيضًا في قضية "حمزة مون بيبي" وهو الحساب الذي تم من خلاله بث صور وتصريحات دون أخذ الموافقة من أصحاب الشأن، إلى جانب ادعاءات كاذبة وفضائح جنسية بهدف التشهير بشخصيات معروفة وابتزازها والإضرار بسمعتها.

كما تورطت في القضية عارضة الأزياء المغربية عائشة عياش، حيث ألقت السلطات في الإمارات القبض عليها بناءً على مذكرة من السلطات المغربية وتم ترحيلها وحبسها على ذمة التحقيقات.

والجدير ذكره أن هذه القضية التي تم تأجيلها وأكسبت دنيا بطمة الآن المزيد من الوقت، لم تكن القضية الوحيدة، حيث تم سابقًا تأجيل محاكمة فادي الهاشم زوج نانسي عجرم في قضية القتل العمد وذلك بعد وصول كورونا إلى لبنان أيضًا.

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