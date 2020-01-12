بعد فشل الأولى.. أحمد فهمي يخضع لعملية جراحية جديدة في المريء

يستعد الفنان المصري أحمد فهمي لإجراء نفس العملية الجراحية التي سبق أن خضع لها في المريء قبل أيام بسبب فشلها وعدم تعافيه منها.

وكشف فهمي في تصريحات لمواقع مصرية محلية، أنه سيضطر لإعادة العملية الجراحية التي أجراها بالمريء، الشهر الماضي، داخل أحد المستشفيات في القاهرة، لأنها لم تُحقق معه سوى 50% من حرق الخلايا التي تُفرز عُصارة مضرة.

وأوضح أن النسبة الطبيعية لنجاح العملية يتراوح من 90 إلى 100%، وهذا ما لم يتحقق، مشيرًا إلى أن طبيعة جسمه وراء عدم نجاح العملية بالمعدل الطبيعي المُشار إليه.

وحول تفاصيل العملية قال فهمي إنه اتفق مع فريقه الطبي المعالج على إجرائها بعد شهر رمضان المقبل، لأنه لا يجوز إجرائها إلا بعد 3 أشهر على الأقل من تاريخ الجراحة الأولى، حسب قوله.

وخضع أحمد فهمي لعملية جراحية دقيقة في المريء وذلك بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بعد معاناته من آلام مبرحة في هذه المنطقة وهي حالة مرضية نادرة تتمثل في ظهور خلايا غريبة تُفرز عُصارة، وهي التي تُسبب له هذه الآلام.

وانتهى فهمى مؤخرا من تصوير مشهد واحد فقط ضمن أحداث فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع النجم كريم عبد العزيز في أسوان.

فيما يستعد فهمي لفيلم كوميدي جديد بعنوان "السقوط في حلم سوسن" يشاركه البطولة فيه مصطفى خاطر ويكتبه أيمن وتار ويخرجه أحمد الجندي وتنتجه شركة سينرجي.

كما يعمل على التحضير لمسلسل "تيمون وبومبا" مع أكرم حسنى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي أيضًا للعرض في رمضان المقبل.

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