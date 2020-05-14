بعد فشل مسلسل "رجالة البيت" أحمد فهمي يعتذر للجمهور "آسف إني خذلتكم"

أثار مسلسل "رجالة البيت" حالة من الجدل منذ بداية عرضه في شهر رمضان 2020، وذلك بعد أن شعر المشاهدون بأن مستوى العمل والكوميديا التي تقدم من خلاله لا ترتقي للمستوى المطلوب والمعهود خاصة مع وجود النجوم الذين يشاركون في التمثيل مثل أحمد فهمي وبيومي فؤاد.

وبعد تعرض مسلسل "رجالة البيت" لانتقادات لاذعة منذ بداية عرضه وحتى هذه اللحظة، شعر الفنان أحمد فهمي بأن هناك خطب ما، وأن العمل لم ينل رضا وإعجاب الجمهور ولا بأي شكل من الأشكال، خاصة بعد التعليقات التي وصلته مثل: "بص انا بحب تمثيلك جدآ وكل أفلامك ومسلسلاتك ..بس انت فلتت منك في المسلسل ده".

وقال آخر: "للأسف المسلسل سيء جدا.بس متزعلش تتعوض ان شاء الله".. ليرد فهمي قائلآ: "إن شاء الله اللي جاي أحسن... أنا مبحبش أدي مبررات وزعلان إني خذلتكم".

من جهته، كان الفنان بيومي فؤاد قد اعتذر أيضًا للجمهور بسبب مستوى العمل، وأكد أن ظروف التصوير في ظل أزمة كورونا كانت لها تأثير كبير على هذا الأمر، مؤكدًا أنه يعتز بالمشاركة في المسلسل ومع ذلك وعد الجمهور بالأفضل في المرات القادمة.

والجدير بالذكر، أن الفنان أحمد فهمي كان قد قدم العديد من الأعمال الكوميدية التي أبهرت الجمهور بشكل كبير مثل "ريح المدام"، "الوصية"، "الواد سيد الشحات"، "سمير وشهير وبهير"، "بنات العم"، "ورقة شفرة"، إلى جانب أنه كتب واحد من أفضل أفلام الكوميديا وهو فيلم "كده رضا" للفنان أحمد حلمي.

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