تامر أمين : "بحبش أشوف جسم محمد رمضان وهو بتلوى قدامي"..وإيناس ترد "هو مش راقص تعري"!

حل المذيع المصري المثير للجدل "تامر أمين" ضيفاً على برنامج إيناس الدغيدي الحواري "شيخ الحارة والجريئة".

أبرز مواضيع الحلقة كان إنتقاد تامر لـ محمد رمضان في مجال الغناء والإستعراض إذ علق عليه بـ "أنا بحب محمد رمضان الممثل، وبشوف مسلسلوا الأخير البرنس، بس ما بحبش أشوف جسم راجل أو ست بتلوى قدامي"..إيناس دافعت عن رمضان بـ "ده عرض فني هو مش راقص تعري، مايكل جاكسون كان بعمل كدة وكنا بنتفرج وإحنا مبسوطين..الجيل كلوا بتفرج ع رمضان، بناتك ما بتفرجوا على العروض الي بقدمها رمضان؟"

ليجيب تامر بـ "أنا ولادي مستحيل يتفرجوا على كده، وهو العرض ما بزبطش إلا بالتعري واللبس المخرق؟"، وأضاف "كل حد حر برأيوا وأنا ده رأيي وحر فيه".

للمزيد من قسم الترفيه:

هل تقاضي نجلاء بدر خادمة فيفي عبده بتهمة التحرش؟

رامز جلال يغير المقلب ويفاجئ أبو المعاطي زكي..والصراخ سيد الموقف!

هذا هو خطيب إلهام علي.. يصغرها بـ 5 سنوات!