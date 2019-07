بكلمات مؤثرة جدًا سلاف فواخرجي تحيي ذكرى ميلاد شقيقتها الراحلة وتُبكي الجمهور

بعيد ميلادك يا اختي ... وحتى لو ماكنت معي ومابقى رح شوفك ... كل عام وكل لحظة وانت حبيبتي ورفيقة روحي ... #نهى ... اشتقتلك ...

