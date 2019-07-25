بكلمات مؤثرة جدًا سلاف فواخرجي تحيي ذكرى ميلاد شقيقتها الراحلة وتُبكي الجمهور

حرصت الفنانة السورية سلاف فواخرجي على إحياء ذكرى ميلاد شقيقتها الراحلة نهى يوسف، وذلك من خلال مشاركة صورتها عبر حسابها على إنستغرام، وأرفقتها بتعليق مؤثر عبّرت فيه عن مدى حبها لها وعن حالة الاشتياق التي لا تفارقها بكلمات لمست قلوب متابعيها.

وجاء في نص رسالة سلاف فواخرجي التي كتبتها لشقيقتها المتوفاة: "بعيد ميلادك يا اختي..وحتى لو ما كنت معي وما بقى رح شوفك..كل عام وكل لحظة وانت حبيبتي ورفيقة روحي..نهى..اشتقتلك".

وكانت شقيقة الفنانة سلاف فواخرجي الراحلة نهى يوسف قد فارقت الحياة في عام 2016 بعد صراع ومعاناة مع المرض عن عمر ناهز ال48 عامًا، ومنذ ذلك الوقت، تحرص فواخرجي على إحياء ذكرى شقيقتها في كل عام.

على صعيد الأعمال الفنية، خاضت النجمة السورية سلاف فواخرجي سباق رمضان 2019 من خلال مشاركتها في مسلسل "هوا أصفر"، وكانت قد تعرضت لحادث أثناء تصويرها لبعض مشاهده اضطرت في وقتها لدخول المستشفى لتلقي العلاج.

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