من هو الفنان الذي حل بديلًا للراحل عزت أبو عوف في فيلم تامر حسني الجديد؟

قرر صنّاع فيلم تامر حسني الجديد تدارك الأمور والقيام باختيار ممثل آخر ليحل بديلًا للفنان الراحل عزت أبو عوف والذي كان من المفترض أن يشارك في العمل كضيف شرف، إلّا أنه فارق الحياة في بداية شهر يوليو بعد صراع مع المرض.

ووقع الاختيار على الممثل اللبناني كميل سلامة ليشارك في فيلم تامر حسني الجديد الذي سيحمل اسم "كل سنة وانت طيب"، وسيكون لديه 6 مشاهد في العمل ليصورها، وكان قد أنهى عددًا منها بالفعل.

فيلم "كل سنة وأنت طيب" من بطولة تامر حسني وزينة وخالد الصاوي ومحمد سلام وعائشة بن أحمد وغيرهم من النجوم في الوسط الفني المصري، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق وإنتاج شركة "نيوسنشري"، ومن المتوقع أن ينتهى التصوير خلال أيام قليلة.

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