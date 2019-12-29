عزيزة جلال تعود للغناء في "شتاء طنطورة" بعد غياب 35 عامًا..والجمهور: "عودة غير موفقة"!

عادت يوم الخميس الماضي صاحبة أغنية "مستنياك" الفنانة عزيزة جلال إلى الغناء والمسرح والأضواء بعد غياب لأكثر من 35 عامًا، وحينما أذيع خبر عودتها وحفلها في العلا ضمن مهرجان شتاء طنطورة في السعودية، كان الجميع ينتظرها بشوق وفضول لسماعها مرة جديدة بعد كل هذه السنين.

ولكن للأسف، بعد انتهاء حفل عزيز جلال، أصيب الجمهور بحالة من الصدمة والحزن في نفس الوقت، والبعض اختصر كل الكلام بجملة قصيرة ومفيدة وهي "عودة غير موفقة"، والحقيقة أن أي شيء في هذا العالم عندما تتركه لفترة طويلة من الزمن دون استعمال أو ممارسة لن يعطيك النتيجة المرجوة عندما تفكر بإعادة تشغيله مرة أخرى، وهذا ما حصل مع الفنانة عزيزة جلال.

وبعيدًا عن ظهورها بدون حجاب على المسرح، عبّر الجمهور عن أسفه وحزنه بعد سماع صوت عزيزة جلال، فصوتها الشذي والمليء بالطرب والشجن كما عرفه الجميع في الماضي، ليس هو نفسه الذي صدح في مهرجان شتاء طنطورة، وبالتأكيد عوامل الزمن أعلنت تأثيرها بكل وضوح، صوت مختنق، نفس غير طويل، وخروج عن النوتات الموسيقية وغيرها الكثير.

ومن بعض ردود الفعل التي جاءت بعد حفل عزيزة جلال في السعودية، كتب أحدهم وقال: "للأسف عودة غير موفقة، ضيعتي تاريخك في السن ده، كان المفروض حد من القريبين منك ينصحك بعد الرجوع".

بينما كتبت إحدى محبات عزيزة جلال وقالت لها: "القديرة عزيزة جلال..تمنيت أنك بقيت بعيده عن الأضواء..كل الاحترام والتقدير".

وعبّرت هذه المتابعة قائلة: "ما كان الرجوع لائق ابدا.. لان بديهيا الصوت رح يكون فارق جدا مع تقدم العمر.. انا شخصيا ما قدرت كفي سماع الغنية كرمال ما انزع الصوت القديم يلي براسي كانت تجربة غير موفقة ولكن يمكن هالشي غيرلك جو وروتين ورجعت جددت شي بحياتها الرتيبة... مغامرة حلوة ولكن غير موفقة العمر كلو سيدة عزيزة الله يديم عليك الصحة والعافية".

وكانت عزيزة جلال قد قدمت عددًا من الأغاني على المسرح في شتاء طنطورة مثل: "مستنياك"، "بعدوك عني وبعدوني"، "من حقك تعاتبني"، "حرمت الحب عليا"، وأول أغنية قامت بأدائها على المسرح هي أغنية "بتخاصمني حب وتصالحني حبة"، وغيرها من الأغاني القديمة.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: