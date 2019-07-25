بعد معاناتها مع المرض الجلدي ريهام سعيد تعلن تماثلها للشفاء وعودتها لنشاطاتها

مرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد بفترة عصيبة جدًا خلال الأسابيع الماضية، وذلك بعدما أصيبت بمرض جلدي خطير، دفعها للتوقف عن ممارسة نشاطاتها وأعمالها اليومية.

وظلت الحالة الصحية للإعلامية ريهام سعيد حديث الجمهور، فتارة يتناقل البعض أنها بدأت بالتحسن، وتارة أخرى وصل الأمر إلى نشر أخبار تتعلق بوفاتها، وحتى تحسم سعيد كل هذا الجدل حولها، قررت أن تطمئن كل محبيها عن وضعها الصحي وكتبت ما قاله الطبيب لها بعد زيارتها للعيادة مؤخرًا.

وجاء في تعليق ريهام سعيد على إنستغرام: " الدكتور سمح لي بالعوده لحياتي الطبيعيه. و بيقول لي ده حصل معجزه. المعجزه دي حصلت بدعاءكم. بجد شكرا. للتوضيح الدكتور سمح لي بالحركه لان ابتدا يظهر اعراض اكتاءب شديد و محطوطه تحت الملاحظه ٣ شهور".

يشار إلى أن ريهام سعيد لاحقتها إشاعات الوفاة خلال فترة مرضها، وواحد من تلك الإشاعات قامت بنشرها عبر حسابها على إنستغرام وعلقت عليها بطريقة ساخرة بسبب ظهور أحمد سعيد عبد الغني وهو يحمل نعشها في الصورة الخاصة بخبر وفاتها.

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