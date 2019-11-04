بعد وصفها للشيخ الشعراوي بالمتطرف..أسما شريف منير: "لم أكن أتوقع ردود الفعل هذه"!

يبدو أن أسما شريف منير وقعت في المحظور بالنسبة للشعب المصري، حيث أنها أثارت الجدل بشكل كبير بعد تعليق لها عبر حسابها على فيسبوك وصفت فيه الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بالمتطرف، لتنطلق بعدها حملة شرسة من الانتقادات والتعليقات وأصبح الأمر هو الأكثر تداولًا على تويتر وجوجل.

وكان التعليق الذي أثار كل هذه الضجة من قبل أسما شريف منير: " طول عمري أسمعه (الشعراوي) مع جدي، لم أكن أفهم كل شيء آنذاك، لكن لما كبرت شاهدت فيديوهات، لم أصدق نفسي من شدة التطرف، كلام عقلي لم يستوعبه فعلا، وتعجبت حقيقة".

وحتى توضّح أسما منير شريف ما حدث وتؤكد أنها لم يكن بقصدها أن تسيء للشعراوي رحمه الله، تحدثت من خلال برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب في مداخلة هاتفية، وانهارت بالبكاء قائلة: " أنا مش مصدقة أي حاجة والله العظيم من مبارح مش مصدقة، يعني هو الموضوع ابتدأ أن أنا الفترة الماضية كنت تعبانة صحيا ونفسيا فدخلت وقلت أنا عايزة اسمع لشيخ أو اسمع لحد يقنعني ويبقى بسيط وافهمه ويعني انو انا محتاجة أقرب من ربنا أكتر وعايزة حد، فرشحولي ناس لأن دي طريقتي مع المتابعين بسألهم وبسألوني وكدة، كتبولي شيوخ كتير أوي وقلت حشوفهم كلهم وحتى حد كتبلي لازم تسمعيلهم كلهم وتشوفي أكتر حد أقربلك وتابعيه فحد كتبلي الشيخ متولي الشعراوي الله يرحمه".

أسما شريف منير تكشف لـ" #الحكاية " تفاصيل الأزمة التي أثيرت بسبب رأيها عن الشيخ الشعراوي#MBCMASR pic.twitter.com/J1UUxW18of — الحكاية (@Elhekayashow) ٢ نوفمبر ٢٠١٩

وتابعت: "دخلت ورديت كومنت يعني عايزة أموت نفسي اني قلت كدة بجد والله العظيم، دخلت كتبت وقلت أن انا كنت بشوف الشيخ الشعراوي طول عمري ومكنتش بفهم حاجة والكلام كان بيبقى بالنسبة لي صعب جدا وبعديم لما كبرت شفت حاجة ليه أو كدة كان فيها تطرف وطبعا الكلمة دي انا مكنتش عايز اقولها أصلا لأني انا خفت أقولها ومش بقولها تاني لحد ما موت وأنا حقيقي مفهمتهاش وعقلي مستوعبهاش وحتى استغربت".

وأضافت: "من ساعة ما قلت الجملة دي، قسما بالله أنا بقولها بمنتهى العفوية مش قصدي أي حاجة مستحيل كنت أتخيل أن دي تبقى ردود الأفعال ابدا".

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