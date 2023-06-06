بعد وصفه بـ"مدمن الخمور".. هكذا رد نجل توفيق الدقن على حسن يوسف

أحدث الفنان المصري حسن يوسف حالة من الجدل بتصريحاته الأخيرة، على هامش الندوة التكريمية التي أقيمت على شرفه في قصر السينما، حيث كشف عن كواليس حياة زميله الراحل توفيق الدقن، الذي وصفه بـ"المدمن على الخمر".

نجل توفيق الدقن يرد على حسن يوسف

من جهته، خرج نجل توفيق الدقن، المستشار ماضي الدقن، وردَّ على تصريحات يوسف، وكما يبدو أنه لم يأخذ الأمر على محمل الجدل، مؤكدًا على أن الأخير كان يمزح لا غير.

وقال ماضي في تصريحات صحفية له: "فنان عبقري وممثل لا يعوض.. أحترمه وأحترم كل كلمة قالها، ومفيش أي خلاف بينّا.. أستاذ حسن كان بيهزر، وفي احترام بينّا.. هو لم يخطئ كان بيهزر معايا يوم تكريمه، ولو هيتكرم 100 مرة في اليوم هاجي له، كل الاحترام والتقدير له، دا رجل علم من أعلام السينما، ومقالش حاجة كان بيهزر".

وأضاف: "أستاذ حسن قالي ازيك يا سيادة المستشار وقال على والدي إنه فنان عبقري، ولم يخطئ، وبهنيه بتكريمه، الأستاذ حسن على راسي، لم يخطئ هو فنان في منتهى الأدب والتدين والعظمة".

حسن يوسف يصف توفيق الدقن بـ"مدمن الخمور"

وبالعودة إلى تصريح حسن يوسف، كان قد أشار إلى أن الدقن كان مدمنًا على الخمر وكثير الشتم، لكنه قرر الابتعاد عن هذا المسار بعدما قام أطفاله بتصويره وهو مخمور دون أن ينتبه، وحينما استيقظ عرضوا عليه الفيديو، فأحس بتأنيب الضمير، وقرر حينها الابتعاد عن الخمور.

