رحيل مفاجىء لهيثم أحمد زكي بهبوط حاد في الدورة الدموية

أعلنت وسائل إعلام مصرية، الخميس، وفاة الفنان هيثم زكي نجل النجم الراحل أحمد زكي عن عمر 35 عاما، وذلك داخل منزله بمدينة الشيخ زايد إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

من جهته، أكد نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، وفاة الفنان هيثم أحمد زكي في الساعات الأولى من فجر الخميس، داعيا للفقيد بالرحمة والغفران، ولذويه الصبر والسلوان.

وأفاد مصدر أمني أن مديرية الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لـ اتصالاتها.

وانتقلت قوة أمنية ويفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبعد نقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

هيثم أحمد زكي من مواليد 1984، وهو ابن الممثل أحمد زكي والممثلة هالة فؤاد، بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما قام باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم بالعام التالي ببطولة فيلم (البلياتشو).

توقف زكي عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل (الجماعة)، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون مثل مسلسل (دوران شبرا) الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر وفي 2018 كان أحد ابطال مسلسل (كلبش 2).