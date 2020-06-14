بعد 20 يومًا على عزلها..هذه آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

تداولت بعض الصفحات والمواقع يوم أمس آخر التفاصيل الصحية التي تتعلّق بحالة الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي، وذلك بعد مرور 20 يومًا على عزلها عقب التأكد من أنها مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب ما تم تناقله من مصدر طبي داخل مستشفى العزل الذي تتواجد فيه الفنانة رجاء الجداوي، فإن الأسباب التي أدت إلى طول فترة إصابة الفنانة وعدم شفاءها حتى الآن يرجع لأمور عديدة ومنها طبيعة الفيروس ومهاجمته للجهاز المناعي، وعامل تقدم السن الذي يؤثر في الاستجابة للعلاج.

وكان قد تم حقن الفنانة رجاء الجداوي خلال الأيام الماضية ببلازما المتعافين من فيروس كورونا، على أمل أن تتحسن وتشفى، ولكن في النهاية العلاج بالبلازما لا يزال في مرحلة التجربة، وقد تختلف نتائجه من شخص لآخر، لذا لا زالت حتى الآن في العناية المركزة لمتابعة حالتها أولًا بأول.

وقال نفس المصدر أن نتائج التحاليل التي أجرتها الفنانة رجاء الجداوي مؤخرًا لا زالت تظهر أنها مصابة والفيروس متواجد في جسدها، ويعد هذا الفحص الثاني للفنانة القديرة بعدما أجرت الفحص الأول في 27 مايو الماضي وظهرت النتيجة إيجابية.

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