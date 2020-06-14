شائعة تُشعل غضب الوسوف..وتضطره للرد بنفسه على فيسبوك..إليكم ما قاله!

أعرب الفنان جورج وسوف الملقب بسلطان الطرب عن إنزعاجه الشديد تجاه الشائعات التي دارت حوله خلال الفترة الأخيرة، والتي روّج من خلالها البعض أنه مصاب بفيروس كورونا وحالته الصحية حرجة.

وعندما جاء الوقت المناسب، قرر الوسوف أن يوجه رسالة صارمة لوسائل الإعلام والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا عليهم أن يتحروا صحة الأخبار التي يتناقلونها قبل أن يتم نشرها، وذلك منعًا لحدوث أي إرباك أو لغط حول أمر هو في الأساس ليس موجودًا.

وكتب الوسوف منشورًا رد فيه بشكل حازم على كل شخص تسّول له نفسه أن يتناقل أخبارًا مزيفة وليست حقيقية، وقال: "لما اصحى وشوف عدد كبير من الاتصالات بقول خير شو الاشاعة اليوم !!".

وتابع: "اتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل نشرها أو نقلها من موقع الى آخر. انا بصحة جيدة جداً وآخر اعمالي يكشف عنها مكتبي الخاص وبتعرفوا عنها على صفحتي الرسمية فقط، كل كلام آخر بكون أكاذيب وإشاعات".

وجورج مطرب سوري من مواليد 1961، وتعرض في عام 2011 لجلطة دماغية إثر إهماله لتناول دواء الضغط الخاص به، حيث غاب فيها عن الوسط الفني مدة ثلاث سنوات، وكان في هذه المدة يتنقل في عدة دول عربية وأوروبية لتلقي العلاج، وعلى إثرها أصيب بشلل نصفي في نصفه الأيسر.

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