بفستان قصير جدًا وبألوان جلد النمر..حليمة بولند تتخطى حدود الجرأة وتثير الجدل! (صور)

من الواضح في الفترة الأخيرة، أن النجمات أصبحن يخضن منافسة شديدة في عالم الموضة والرابح في النهاية يتوج بلقب الأكثر جرأة على مواقع التواصل، وهذا ما تفعله الإعلامية الكويتية حليمة بولند، والتي تواصل الظهور عبر حسابها على إنستغرام بإطلالات جريئة ومثيرة.

وفي آخر إطلالة لحليمة بولند من باريس، ظهرت مرتدية فستان قصير فوق الركبة ويحمل ألوان جلد النمر المرقط بالأسود، مع النظارات الشمسية والقبعة الخاصة برعاة البقر "الكوبوي"، وبعد مشاركتها للصور عبر حسابها على إنستغرام، لم تتلقى إلّا الانتقادات والتعليقات التي طالبتها بالتوقف عن اعتماد أسلوب التعري في اختيار الأزياء والتوقف عن إثارة الجدل.

فجاءت الردود على هذا الشكل، وكتب لها هذا المتابع قائلًا: " توووبي ي عجوز ماهو معناته تتفسخينن يعني انتي بتفوزين بعيون العالم انتي ناسيه منهو خلقك وخلق هالعالم راح يعاقبك ف يوم لا ينفعك فيه لا مال ولا بنون ..استري نفسك وبتكونين انسانه حلوه ولها قيمه لاتخافين".

يشار إلى أن حليمة بولند إعلامية كويتية، توقف نشاطها عبر شاشات التلفاز منذ فترة طويلة، وأصبحت في الآونة الأخيرة تعمل في مجال الإعلانات كشخص مؤثر على مواقع التواصل، وإلى جانب ما تفعله تثير الجدل حولها في كثير من الأحيان بسبب إطلالاتها الجريئة.

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