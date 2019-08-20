ما حقيقة تعرّض نانسي عجرم لأزمة صحية وكيف علقت على الأمر؟

حالة من الجدل أثيرت حول الحالة الصحية للفنانة نانسي عجرم خلال الأيام الماضية، حيث انتشرت بعض الأنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي عن تعرض النجمة اللبنانية لحادث سير خطير، بينما تداول آخرون أخبار وفاتها، مما أثار ذلك حالة من القلق والترقب لمعرفة الحقيقة.

وبطريقة غير مباشرة، ردت الفنانة نانسي عجرم على كل الشائعات التي انطلقت عنها خلال اليومين الماضيين والتي أفادت بأنها في وعكة صحية وحالتها في تدهور، وقامت بمشاركة بوستر حفلها القادم في سلطنة عمان كإشارة وتأكيد منها أنها في صحة جيدة وتمارس نشاطاتها الفنية بشكل طبيعي.

من ناحية أخرى، عادت نانسي عجرم مؤخرًا لاستكمال حفلات موسم الصيف، وأحيت مؤخرًا حفلًا غنائًا في مركز دبي التجاري العالمي، ويأتي هذا بعد غيابها عن الساحة الفنية لأشهر عقب ولادتها لابنتها الثالثة ليا.

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