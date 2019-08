ما حقيقة تعرّض نانسي عجرم لأزمة صحية وكيف علقت على الأمر؟

كتير متحمسة لالتقي بجمهوري العزيز بسلطنة عمان ضمن مهرجان صلالة السياحي يوم ٢١ أغسطس... #نانسي_عجرم

