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قرارك مرفوض.. كيف استقبل المشاهير خبر اعتزال إليسا الغناء؟

منشور 20 آب / أغسطس 2019 - 06:45
إليسا
إليسا

أثار القرار المفاجئ للمطربة اللبنانية إليسا باعتزالها إطلاق الألبومات الغنائية موجة غضب واسعة ممزوجة بتعاطف بين مشاهير المجتمع العربي مطالبينها بالعدول عن قرارها. 

بادر الإعلامي اللبنانى نيشان، ووجه رسالة للفنانة إليسا عبر تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، وصحح المعنى الذي استندت إليه اليسا للاعتزال وهي كلمة "المافيا" قائلاً: "في الواقع، أصل كلمة المافيا مشتق من اللغة العربية بمعنى أكثر إشراقًا". 

وتابع نيشان: "تميزت جهودك الإنتاجية بفن واسع الانتشار يفوق حياته المهنية"! مختتما تغريدته بكلمة حب. 


أما مواطنتها الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، ‏فعبرت عن حزنها وقالت عبر "تويتر": "إليسا حبيبة قلبي وقلب الملايين كل فنان بيقطع بمرحلة صعبة بحياتو الفنية الله بيسمح فيها لسبب، بس ولا مرة تنسي، من الله معه فمن عليه"!!، متابعة: "نقي أغانيكي بكل حب بس نقيهن لأكتر من البوم لأن أبداً ما رح يكون الأخير". مختتمة: "‎كلنا إليسا". 

وفي الإطار ذاته بعثت الممثلة ماغي بو غصن، كلمات تؤاز بها المطربة قائلة: "قوتك وإصرارك بالحياة وشغفك ما رح يخلوكي تبعدي، حقك تزعلي وتعصبي بس كلنا منحبك وما نقبل تبعدي". 

أما المطربة السورية سهر أبو شروف فحاولت التخفيف عن إليسا قائلة: "إ‎ذا انتِ إليسا هيك عم تحكي شو يقولوا المواهب الجديدة، في إشارة إلى ضرورة التحمل والجلد تجاه هذه الأمور". 

وسارع الإعلامي المصري عمرو أديب لإعلان غضبه من القرار وعلق: "‏‎سيدتى العزيزة بعض الناس لا يستطيعون الرحيل هكذا قد تكون العبارة تاريخية ومستهلكة لكن أنت لا تملكين نفسك أنت ملك لنا جميعا من المحيط للخليج، لا تضيعي أيامك الذهبية في الغضب بل استمتعي بنجاحك ومحبة الملايين لك". 

بدورها قالت الإعلامية السعودية سهى الوعل لإليسا: "‎اختاري أغاني ألبومك الجديد وكأنه الأخير ليكون الأحلى.. بس لا تصدقي هالشي". 

وجاءت رسالة الممثلة اللبنانية رولا شامية لإليسا: "‏تعلمنا منك الإصرار والقوة ما فيكي تحرمينا من صوتك الرومانسي الدافئ يا ملكة الرومانسية"، ‎مختتمة: "قرار إليسا مرفوض". 


وأعلنت إليسا، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الإثنين، اعتزالها إطلاق الألبومات الغنائية، مؤكدة أن ألبومها الحالي سيكون الأخير في مسيرتها الفنية، وبررت قرارها المفاجئ بأنه "لم يعد بإمكانها العمل في وسط يشبه عصابات المافيا.

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كلمات دالة:إليسانجمات لبنانمشاهير لبنان

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