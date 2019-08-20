قرارك مرفوض.. كيف استقبل المشاهير خبر اعتزال إليسا الغناء؟

أثار القرار المفاجئ للمطربة اللبنانية إليسا باعتزالها إطلاق الألبومات الغنائية موجة غضب واسعة ممزوجة بتعاطف بين مشاهير المجتمع العربي مطالبينها بالعدول عن قرارها.

بادر الإعلامي اللبنانى نيشان، ووجه رسالة للفنانة إليسا عبر تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، وصحح المعنى الذي استندت إليه اليسا للاعتزال وهي كلمة "المافيا" قائلاً: "في الواقع، أصل كلمة المافيا مشتق من اللغة العربية بمعنى أكثر إشراقًا".

وتابع نيشان: "تميزت جهودك الإنتاجية بفن واسع الانتشار يفوق حياته المهنية"! مختتما تغريدته بكلمة حب.

As a matter of fact,

the origin of the word “mafia” is derived from the Arabic language!

On a brighter note,

your productive efforts have marked a pervasive art which will outlive their careers!

Love. https://t.co/HvzJPbmzu5 — نيشان (@Neshan) August 19, 2019



أما مواطنتها الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، ‏فعبرت عن حزنها وقالت عبر "تويتر": "إليسا حبيبة قلبي وقلب الملايين كل فنان بيقطع بمرحلة صعبة بحياتو الفنية الله بيسمح فيها لسبب، بس ولا مرة تنسي، من الله معه فمن عليه"!!، متابعة: "نقي أغانيكي بكل حب بس نقيهن لأكتر من البوم لأن أبداً ما رح يكون الأخير". مختتمة: "‎كلنا إليسا".

وفي الإطار ذاته بعثت الممثلة ماغي بو غصن، كلمات تؤاز بها المطربة قائلة: "قوتك وإصرارك بالحياة وشغفك ما رح يخلوكي تبعدي، حقك تزعلي وتعصبي بس كلنا منحبك وما نقبل تبعدي".

@elissakh قوتك وإصرارك بالحياة وشغفك ما رح يخلوكي تبعدي. حقك تزعلي وتعصبي بس كلنا منحبك وما نقبل تبعدي 🙏❤️ — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) August 19, 2019

أما المطربة السورية سهر أبو شروف فحاولت التخفيف عن إليسا قائلة: "إ‎ذا انتِ إليسا هيك عم تحكي شو يقولوا المواهب الجديدة، في إشارة إلى ضرورة التحمل والجلد تجاه هذه الأمور".

وسارع الإعلامي المصري عمرو أديب لإعلان غضبه من القرار وعلق: "‏‎سيدتى العزيزة بعض الناس لا يستطيعون الرحيل هكذا قد تكون العبارة تاريخية ومستهلكة لكن أنت لا تملكين نفسك أنت ملك لنا جميعا من المحيط للخليج، لا تضيعي أيامك الذهبية في الغضب بل استمتعي بنجاحك ومحبة الملايين لك".

بدورها قالت الإعلامية السعودية سهى الوعل لإليسا: "‎اختاري أغاني ألبومك الجديد وكأنه الأخير ليكون الأحلى.. بس لا تصدقي هالشي".

وجاءت رسالة الممثلة اللبنانية رولا شامية لإليسا: "‏تعلمنا منك الإصرار والقوة ما فيكي تحرمينا من صوتك الرومانسي الدافئ يا ملكة الرومانسية"، ‎مختتمة: "قرار إليسا مرفوض".

تعلمنا منك الإصرار والقوة مافيكي تحرمينللمرة الأولى سميرة سعيد تتحدث عن أسباب طلاقها من الموسيقار المصري هاني مهناا من صوتك الرومانسي الدافئ يا ملكة الرومانسية @elissakh #قرار_اليسا_مرفوض #اليسا — Roula Chamieh (@RoulaChamieh) August 19, 2019



وأعلنت إليسا، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الإثنين، اعتزالها إطلاق الألبومات الغنائية، مؤكدة أن ألبومها الحالي سيكون الأخير في مسيرتها الفنية، وبررت قرارها المفاجئ بأنه "لم يعد بإمكانها العمل في وسط يشبه عصابات المافيا.

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