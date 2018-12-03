بلقيس تتألق بالقُفطان المغربي في حفل زفاف خاص بالإمارات!

بلقيس فتحي

تألقت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي بإطلالة مميزة خلال إحيائها حفل زفاف خاص بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث اختارت بلقيس لهذه المناسبة ارتداء قفطان مغربي مميز باللون الكريمي مُطرز بالذهبي على الجوانب.

وتغزل جمهور الفنانة اليمنية بإطلالتها المميزة، إلا ان الغريب في الأمر هو قيام عدد من جمهور الفنانة المغربية دنيا بطمة بالهجوم عليها مُعتبرين أن القفطان المغربي لا يليق إلا بالمغربية دنيا بطمة والتي كانت قد أطلقت على نفسها لقب "سفيرة القفطان المغربي".

واعتبر جمهور الفنانة اليمنية أن هذا الهجوم غير مبرر خصوصًا ان عدد كبير من النجمات العربيات والعالمية قد ارتدين القفطان المغربي في وقت سابق، ويحق لأي شخص ارتدائه.

والجدير بالذكر ان الفنانة اليمنية بلقيس كانت قد طرحت مؤخرًا اغنية جديدة بعنوان "شوف لي حل"، وكانت قد طرحت قبلها اغنية خاصة للأطفال بعنوان "أهلًا يا ماما" إهداء لابنها تركي والذي رُزقت به في شهر مايو الماضي من زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف.

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