طليقة احمد فلوكس تُثير حالة من الجدل بسبب تعليقها على صورته!

أحمد فلوكس

نشر الفنان المصري أحمد فلوكس صورة تجمعه بابنه سيف عبر حسابه الخاص في إنستغرام، لتقوم بعدها طليقته ووالدة ابنه مغربية الجنسية بالتعليق على الصورة قائلة: " حبيب قلب مامته ربنا يحمهولي ويحفظك لي يا أحمد".

وأثار تعليق طليقة فلوكس موجة من التعليقات المتضاربة، إذ اعتبر عدد من متابعيه ان طليقته تحاول استفزاز زوجته الحالية الفنانة هنا شيحا، حيث كان من الأجدر لها ألا تدخل في هذا التعليق، خصوصًا انها قالت من خلاله "ويحفظك لي يا أحمد"، وهو التعليق الذي اعتبره عدد منهم بالمستفز.

فيما اعتبر آخرون ان ما قامت به طليقة فلوكس هو تصرف حضاري يؤكد أن علاقتهما لم تتضرر بسبب انفصالهما وانهما أصبحا أصدقاء من أجل ابنهما.

فيما تفاجأ عدد كبير من المتابعين أن هنا شيحا تُتابع طليقة فلوكس عبر إنستغرام وهو الأمر الذي أكد أن هدف طليقة فلوكس لم يكن استفزاز زوجته الحالية حيث ان علاقتهما جيدة.

والجدير بالذكر ان الفنان أحمد فلوكس كان قد أعلن ارتباطه بالفنانة هنا شيحا بعد قصة حب جمعتهما في مسلسل "نصيبي وقسمتك".

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