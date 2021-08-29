مي حلمي تغادر مصر بعد إحالتها للتحقيق!

التجاهل والهروب هو الحل… هذه كانت الطريقة التي اتبعتها الإعلامية المصرية مي حلمي بعد صدور قرار تحقيق بحقها على آثر خلافها مع لاعب الزمالك سابقاً الكابتن أحمد صالح.

وفي التفاصيل، كانت مي حلمي قد استضافت الكابتن أحمد صالح عبر برنامجها الحواري وأثناء النقاش كانت طريقة مي مستفزة وهجومية بنفس الوقت مما دفع الضيف للتهديد بمغادرة الحلقة لترد بـ "معنديش مشكلة أنهي الحلقة حالاً"..ليتخذ الكابتن قراره بالرحيل وترك الأستديو وسط مطالبات مي حلمي بالخروج لفاصل إعلاني.

الفيديو المتداول شكل جدلاً كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي ووصل الأمر إلى فتح تحقيق رسمي في الحادثة وإيقاف برنامج مي من العرض إضافةً إلى إصدار مذكرة تحقيق بحق مي حلمي ليكون الرد الأول منها بمغادرة بلدها مصر إلى دبي ومشاركة فيديو مع تعليق جاء فيه "ماذا؟..باي باي".

يذكر أن الكاتب أيمن بهجت قمر كان قد هاجم حلمي بسبب أسلوبها في المقابلة وجاء تحديداً في الهجوم "أنا أهلاوي وبرفض الطريقة اللي اتعامل بيها الكابتن أحمد صالح، وياريت المجلس الوطني للإعلام يحاسب المذيعين دول"....وتابع "الضيف اللي ييجي لازم يتشال على الراس لكن مش عشان نعمل لقطة ومنظر ومشاهدات ونكسب بونط نهين الناس والراجل بيتكلم بمنتهى الذوق بجد مشهد سيء ومهين وده بيدل إن المحتوى فاضي حقيقي عيب أوي".

مي حلمي وحسن شاكوش بعلاقة عاطفية!

يذكر أنه تم تداول فيديو للفنان الشعبي حسن شاكوش من افتتاح أحد المطاعم المحلية في بلده الأم مصر وكانت مي متواجدة في الافتتاح، إلا أن الصدمة كانت بأحد مقاطع الفيديو الذي أظهر شاكوش وهو ممسك بيد حلمي ومتجهان للسيارة معاً مما شكك بوجود علاقة عاطفية بينهما خاصة بعد تصريح مي حلمي الأخير حول وجود علاقة حب جديدة في حياتها.

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