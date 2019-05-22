بلقيس فتحي تعترف لجمهورها بأنها مدمنة..فماذا قالت لهم؟

لطالما عُرف عن الفنانة اليمنية بلقيس فتحي خفة ظلها وروحها المرحة، خاصة عندما يتعلّق الأمر بطريقة تواصلها مع محبيها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها قررت هذه المرة أن تدلي باعتراف للجمهور لم يكن يعلمه أحد من ذي قبل.

ونشرت بلقيس عبر حسابها على تطبيق سناب شات، مقطع فيديو تعترف فيه أنها مدمنة على "العلكة" أو اللبان، مؤكدة أنها تستمتع بإصدار الأصوات منها بعدما تقوم بصنع بالون كبير منها ومن ثم تفقعه في فمها، وأشارت بشكل طريف إلى أنها أحيانًا تشعر أنها تشبه المعلمات.

من جهة أخرى، ردتّ الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، على انتقادات المطرب الإماراتي عبدالله بالخير، بعد اختيارها للغناء في افتتاح كأس آسيا، وأنه كان يفضل أن يكون مطرب الافتتاحية إماراتي، موضحًة أنها تحترم آراء الجمهور، وزملائها من المطربين، مع التأكيد أن جدها جاء للإمارات عام 1968 وحصل على الجنسية الإماراتية، ووالدتها تحمل ذات الجنسية.

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