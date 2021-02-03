بلقيس فتحي متهمة بالسرقة من 5 فنانين بعد صدور كليب "حالة جديدة".. بالصورة!

أطلقت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي الفيديو الخاص بأغنية "حالة جديدة" والتي حملت نفس عنوان الألبوم الذي سيبصر النور قريباً.

وأطلت بلقيس في الفيديو كليب بلوكات مختلفة سواء من ناحية الشكل أو التصوير وصولاً لطبيعة الأغنية من ناحية الكلمات والألحان والتوزيع الموسيقي.

ولم تمضي على العمل الجديد سوى 24 ساعة حتى حقق أكثر من 137 ألف مشاهدة عبر منصة يوتيوب وانتشارًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، أيضاً البوستر الخاص بالألبوم لاقى إعجابًا جماهيريًا كبير ًابسبب فرادة الفكرة المتبعة.

ما لم تتوقعه الفنانة أن تقع في فخ السرقة والتكرار خاصةً مع الوعي الكبير الذي يملكه رواد السوشال ميديا وقدرتهم على تمييز أعمال الفنانين.

واتهمت بلقيس بالسرقة من 5 فنانين بعد أن تم مشاركة الفيديو كليب الخاص بها وهم "الفرقة الكورية "سفنتين" والفرقة الكورية "توايس" والنجمة العالمية "كاردي بي" إضافة إلى النجم المغربي سعد لمجرد.

ما زاد الطين بلة هو تعليق متداول لـ بلقيس جاء فيه أنا ما هو قادم جديد ومختلف وأغاني الألبوم سيتذكرها الجمهور لـ 10 سنوات تقريباً وهو ما أثار سخرية الجمهور خاصةً أن هيت الألبوم لم تنال اعجابهم وكانت التعليقات كالتالي "أحمد فتحي : إن يحرمونا ..بلقيس أحمد فتحي : ددّم ددّم !..عيب هذا الانحلال الفني احترمي فن الوالد أقل شي"... وتابع آخر "بلقيس فتحي مقلدة امفي توايس فانسي مقلدة كل العالم خلوها"..وكان هنالك تعليق "بلقيس فتحي ترى الكليب يفشل".

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