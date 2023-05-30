بملابس جريئة وسيجارة.. هكذا عزَّت سوزان نجم الدين الراحل أسامة الروماني

تعرضت الفنانة السورية سوزان نجم الدين للهجوم بعد نشرها فيديو يجمعها بالراحل أسامة الروماني، اعتبره البعض "غير لائق" بسبب ظهورها بشكل جريئ.

سوزان نجم الدين تنعى أسامة الروماني

توجَّهت نجم الدين عبر حسابها في "إنستغرام"ونشرت فيديو من كواليس مشهد جمعها بالفنان الراحل في مسلسل "وثيقة شرف"، ظهرت فيه الفنانة مرتديةً فستانًا أسود قصير بفتحة صدر عريضة، جالسة على كرسي خشبي واضعةً قدم على الأخرى وهي تدخن.

فيما وقف الروماني خلفها يسير يمينًا ويسارًا، قائلًا: "بتعرفي شو يعني كاتب يحب.. يعني خلص قرر يرفع الراية ويستسلم.. ويقول رسيت سفينتي ببر الأمان.. بتعرفي شو يعني واحد متلي قلبو قرر أخيرًا انو يحب..يعني وقف الزمن.. والوقت ماعاد الو قيمة بالنسبة إلي".

وأرفقت نجم الدين الفيديو بتعليق كتبت فيه: "كلشي قلتو بهالمشهد صار حقيقة للأسف..يالله ماأصعب هالخبر وشوحزين فراقك بعد مارجعتلنا ونورتنا بعد طول غياب.. مافي أحلى ولاأرقى من كواليسك ومتعة الشغل معك وقدامك.. ستبقى الأستاذ والفنان والإنسان المحب والصادق في فنه وعطائه..رحمك الله أيها الغالي..لعلّك ذهبتَ إلى مكانٍ أفضل انشاءالله".

ردود أفعال المتابعين

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم واستيائهم من نشر نجم الدين فيديو كهذا بإطلالة اعتبرها "غير لائقة"، حيث كتبت إحداهن مهاجمة: "مهو مثل معك بآخر مسلسل مربى العز فش صورة الك معاه ولا عشان المسلسل مسترين فيه".

وأضافت أخرى: "صورة هيك تياب على صورة راحل رحمة الله عليه ؟!!! معلش استاذة سوزان بس نفهم حابه نشوفك الك وبهيك تياب ولا نشوف المتوفى ونحزن عليه وندعيلو بالرحمه ؟؟".