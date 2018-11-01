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بهذه الطريقة طلبت نجلاء فتحي من الإعلامي الراحل حمدي قنديل الزواج!

بهذه الطريقة طلبت نجلاء فتحي من الإعلامي الراحل حمدي قنديل الزواج!
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