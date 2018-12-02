بوراك أوزجفيت بالشعر الطويل في أحدث ظهور له!

بوراك أوزجفيت

ظهر النجم التركي الشهير بوراك اوزجفيت بلوك جديد في احدث إطلالة له، حيث قام أوزجفيت بإطالة شعره، وكشفت العديد من المواقع الإخبارية التركية أن السبب وراء اللوك الجديد هو عمل فني، حيث يستعد اوزجفيت لتصوير دوره في مسلسل "قيامة عثمان" وهو الموسم الجديد من "قيامة أرطغرل"، ويتطلب الدور ان يظهر بالشعر الطويل.

وعلى الصعيد الخاص يستعد أوزجفيت لاستقبال طفله الأول من زوجته الفنانة فهرية أفغان ، حيث كشف الثنائي انهما بانتظار مولود ذكر.

وكانت بعض الصحف قد كشفت أن النجم التركي قد قام بشراء فيلا خاصة لزوجته في ألمانيا حيث تُقيم عائلتها، كما وأحضر فريق خاص من أجل تصميم غرفة الطفل القادم.

يُذكر ان الثنائي أوزجفيت وأفغان كانا قد احتفلا بزفافهما في يونيو من عام 2017 بعد قصة حب جمعتهما، وكان آخر اعمال الفنانة التركية فهرية أفغان هو مسلسل "حتى الموت" والذي قررت بعده الابتعاد عن الفن من أجل التفرغ لانجاب طفلها.

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