بوراك دينيز ينفصل عن حبيبته بسبب الإنجاب!

ضجت الصحافة التركية بخبر إنفصال الممثل التركي بوراك دينيز عن عارضة الأزياء ديدام سويدان للمرة الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية.

خبر الإنفصال هذه المرة جاء بعد تداول تصريحات لـ عارضة الأزياء ديدام حول محاولة إقناع والدتها لها للإنجاب من دون زواج لأنهم فقدوا الأمل منها بأن تطل عليهم بالأبيض، وأثار التصريح الذي تم تداوله منذ أيام قليلة جدل كبير وها هو يعود للواجهة مُجدداً بعد أن قيل أن بوراك قرر الإنفصال بسبب موضوع الزواج.

بالحديث عن الانفصال الأول، فقد انتشرت أخباره بعد أن تم تدوال صُور وفيديوهات لـ بوراك برفقة بطلة مسلسل "مرعشلي" الممثلة إلينا من كواليس جلسة تصوير لصالح إحدى المجلات، ووصفت الوضعيات بالجريئة والحميمية مما أشعل غيرة عارضة الأزياء التي قيل أنها طردته من المنزل وسط ضجة كبيرة دفعت الجيران للإتصال بالأمن.

مع تداول الاخبار بشكل كبير خرجت حبيبة الممثل عن صمتها وعلقت عن طريق فيديو شاركته عبر حسابها في انستقرام وجاء فيه "الحقيقة الوحيدة في الخبر بأكمله هي أننا أنا وبوراك في علاقة معاً.. وبقية الخبر: لفق بقدر ما تستطيع، كم هذا عجيب وبدون دليل أو إثبات".

بوراك دينيز وبشرى!

يذكر أن بوراك كان قد انفصل عن الممثلة التركية بشرى ديفالي بعد مرور 3 سنوات على ارتباطهما، وسارعت الصحف التركية بالتأكيد أن سبب الانفصال هو خيانته لها على الرغم من أن بشرى نفت أخبار الخيانة وأكدت أن علاقتهما تحولت لصداقة ولا يوجد أي شيء آخر.

نبذة عن مسلسل مرعشلي:

تدور أحداث المسلسل حول جندي سابق يلقب بـ "المرعشلي"، الذي بعد تركه وحدة القوات الخاصة افتتح متجر لبيع الكتب المستعملة. هدف الوحيد في الحياة إعادة ابنته المريضة إلى الحياة، إلا أن ينقذ حياة "ماهور توريل" فتصبح مصائرهم مرتبطة معًا.



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