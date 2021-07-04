هيلدا خليفة تحتفل بتخرج ابنها...وزوجها وابنتها يخطفان الأنظار!

احتفلت الإعلامية اللبنانية المتألقة هيلدا خليفة بتخرج ابنها الأكبر شون من المدرسة ضمن مراسم بسيطة أقامتها المدرسة الثانوية.

صُورة هيلدا وابنها تم تداولها على نطاق واسع بين صدمة من الجمهور الذي لم يكن يعلم أن أولادها اصبحوا بهذا العمر خاصةً أن والدتهم ما تزال محافظة على جمالها وتبدو كأنها في العشرينات من العمر.

هيلدا والتي تركت بصمة في عالم التقديم من خلال برنامج ستار أكاديمي في مواسمه السابقة لاحقتها التعليقات الطريفة على صُور تخرج ابنها والتي كان منها "حمد الله ماطلعش نوميني الف مبروك"..وتابع آخر "حليلها مدام هيلدا خرجت اجيال من ستار اكاديمي".

المُلفت ايضاً كان تداول صُورة لزوجها رجل الأعمال اللبناني مارك مدب وابنتها سيينا التي تبلغ من العمر 15 عاماً بظهور نادر، وانهالت التعليقات بالغزل على وسامة زوجها وجمال ابنتها.

يذكر أن خليفة كانت غائبة عن الساحة بعد أن توقف عرض برنامج المواهب ستار أكاديمي إلا أنها كسرت الغياب بعد أن أطلت نهاية سنة 2020 من خلال مهرجان الجونة واختارت فستان أخضر من تصميم المصمم اللبناني إيلي صعب، ونسقت مع الفستان حزام باللون الأسود وأقراط من نفس اللون واكتفت بتسريحة بسيطة أظهرت معالم وجهها بشكل جميل.

ولم تكتفي وقتها مقدمة برنامج ستار أكاديمي بفستان واحد، إذ أطلت بفستان آخر باللون الأسود زادها جمالاً وجاذبية وعلى الأغلب أنه من تصميم إيلي صعب.

نبذة عن هيلدا خليفة

حول دراستها فقد حصلت على شهادة البكالوريوس في التسويق والإعلان من جامعة سيدة اللويزة وتوجت ملكة جمال الجامعة في العام 1994 خلال الفصل الدراسي الأول لها، بعد إصرار أصدقائها وضع إسمهما ضمن لائحة المشتركات. عملت كأستاذة للغة الإنجليزية المتخصصة في إدارة الأعمال بجامعة الروح القدس في الكسليك، والتي أتقنتها جيداً خلال فترة هجرتها خارج لبنان ،عملت في صحف ومجلات لبنانية وعربية، كما أنها أصبحت وجهاً إعلانيا للكثير من الماركات التجارية من بينها صبغة الشعر (غارنيه) ، فوط (أولويز الماسيّة) ،مسحوق الغسيل (برسيل)، وفي ديسمبر 2017 قامت بافتتاح متجر خاص للأزياء تحت عنوان "NOIRO".

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