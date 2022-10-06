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جيجي حديد في أول تعليق لها على علاقتها مع ليوناردو دي كابريو.. "ممتنّة لأنه دخل حياتي"

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 06 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 07:29
جيجي حديد وليوناردو دي كابريو
جيجي حديد وليوناردو دي كابريو

تصدّر اسم عارضة الأزياء الشهيرة ذات الأصول الفلسطينية "جيجي حديد" وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة بعد أن اثيرت شائعات حول علاقة رومانسية تجمعها مع النجم الهوليوودي "ليوناردو دي كابريو".

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أول تعليق من جيجي حديد على علاقتها مع ليوناردو دي كابريو

بالرغم من ان الثنائي جيجي وليوناردو لم يؤكدّا علاقتهما بشكل رسمي أمام الاعلام والجمهور، إلا ان كاميرات الباباراتزي استطاعت التقاطهما في أكثر من مناسبة معاً.

وكان آخرها عندما غادر النجم الهوليوودي "ليوناردو دي كابريو" الفندق الذي تقيم فيه جيجي حديد في منتصف الليل في العاصمة الفرنسية باريس، كما تواجدا في أحد الأماكن وهما يجلسان بجانب بعضهما ويتحدثان.

وصرّحت جيجي حول علاقتها مع ليوناردو دي كابريو بقولها: "أنا ممتنة لأن ليوناردو دي كابريو دخل حياتي خلال هذا الوقت فهذا بالضبط ما أريده في حياتي".

وأضافت جيجي حول شخصية النجم العالمي: "ليو مرن للغاية وانا أحب أن علاقتي معه غير رسمية وسهلة للغاية وتسير على ما يرام حتى الآن".

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علاقات جيجي حديد السابقة

كانت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية مرتبطة بالمغني "زين مالك" حيث أنجبت منه طفلتها الأولى "خاي" ولكنّهما انفصلا نهائياً بعد مشاكل وقعت بينه وبين والدتها يولاندا حديد.

ولم ترتبط عارضة الأزياء الأمريكية بعد ذلك بأي شخص إلا أن بدأت شائعات مواعدتها للنجم الهوليوودي "ليوناردو دي كابريو" تتصدّر وسائل التواصل الاجتماعي.

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