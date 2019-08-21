بينهم النجم اميتاب باتيشان.. مشاهير في بوليوود مثلوا "مجانًا"!

دائما ما يرتبط المشاهير ونجوم السينما في أذهاننا بحياتهم المرفهة وما يتلقونه من أجور هائلة تصل إلى ملايين الدولارات، ولكن ما لا يعلمه الكثيرون هو أن العديد من أبرز النجوم شاركوا في أفلام دون أي مقابل.

فمن أميتاب باتشان وشاروخان إلى ديبيكا بادوكون، جلبنا لكم من مجلات "فيلم شيف" و"تربيون" و"ديزي مارتيني"، قائمة بنجوم في بوليوود مثلوا مجانًا:

كاترينا كيف

تعد واحدة من أبرز وأنجح نجوم بوليوود، ولكن ذلك لم يمنعها من تقديم ظهورها في فيلم "أجنيباث" الشهير، كهدية لصديقها المخرج "كاران مالهوترا"، والذي كافئها لاحقًا بسيارة فيراري.

راني موخيرجي

شاركت الممثلة الحسناء راني موخيرجي في الفيلم الشهير "كابهي خوشي كابهي غم" أو "احيانًا واحيانًا حزن"، برفقة كبار النجوم، مثل اميتاب باتشان وشاروخان وكاجول، ولكن ما لا يعرفه الكثيرين هو أن راني مثلت في هذا الفيلم دون مقابل من أجل صديق طفولتها، شاروخان".

شاروخان

في عام 2014، شارك "ملك بوليوود" في فيلم " عودة بوثناث"، وعلى عكس مختلف اعماله البارزة، لم يتلق شاروخان أجرًا مقابل ظهوره في ذلك الفيلم، حيث اعتبر دوره الصغير بمثابة هدية للمخرج "نيتيش تيواري".

سوناكشي سينها

من "رودي راثور" و"جوكر" إلى "هوليداي"، شاركت سوناكشي سينها النجم أكشاي كومار العديد من الأعمال، ويُذكر أنها لم تتلق أي أجر مقابل ظهورها في فيلم Boss، من أجل صديقها أكشاي.

كارينا كابور

رفضت النجمة كارينا كابور تلقي أي أجر مقابل أداء اغنيتها في فيلم " بيللو" للنجم شاروخان، إذ اختارت فعل ذلك من أجل "ملك بوليوود"، كما أنها كررت نفس الأمر من أجل سلمان خان خلال ظهورها في فيلم "دابانغ 2"، حيث يعد النجمين من أعز أصدقائها.

بريانكا شوبرا

بالإضافة إلى كارينا، كان للنجمة الحسناء بريانكا ظهورًا مميز في نفس الفيلم "بيللو"، والتي رفضت أن تتلقى أي أجر مقابله، وفعلت ذلك كمجاملة لشاروخان، إذ يجمع بينهما صداقة قوية.

ديبيكا بادوكون

بدأت الجميلة ديبيكا بادكون تخطو أولى خطواتها في عالم بوليوود من خلال فيلمها الأول "أوم شانتي أوم" برفقة النجم شاروخان، والذي مثلت فيه مجانًا، وذلك لأن الظهور لأول مرة على الشاشة برفقة ملك بوليوود كان مشرفًا بالنسبة لها ويعد أكثر ما يمكنها أن تحلم به يومًا.

أميتاب باتشان

قد يصعب تصديق الأمر، ولكن اسطورة بوليوود أميتاب باتشان لم يتلق أجرًا مقابل الظهور في عدة أفلام، بما في ذلك "غانغا"، "غانغوتري" و"غانغا ديفي"، كلفتة تشجيعية للمخرج "أبهيشيك تشهاها"، كما ظهر أيضًا في فيلم "بلاك" كمجاملة للمخرج "سانجاي ليلا بهنسالي"، وسبق وقال اميتاب أن مجرد ظهوره في فيلم لـ "سانجاي"، كافيًا

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