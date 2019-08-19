متفوقًا على بيكهام وكريس إيفانز.. النجم الهندي هريثيك روشان أجمل رجل في العالم

على غرار هوليوود، يعج عالم بوليوود بأبرز النجوم، والذين يلفتون الأنظار بمواهبهم المميزة وجمالهم أيضًا، مثل النجم الهندي الشهير "هريثيك روشان".

وجنبًا إلى جنب مع مهاراته في التمثيل، يتسم النجم الهندي بأسلوبه وشخصيته التي تجعله واحدًا من أكثر نجوم بوليوود شعبية، فضلًا عن وسامته أيضًا، كما أن شعبيته لا تقتصر على بوليوود فقط، إذ سطع نجمه على مستوى العالم.

وبسبب وسامته، كشفت صحيفة "هندوستان تايمز" أن وكالة أمريكية لقبت النجم الهندي بأجمل رجل في العالم، ليتصدر بذلك قائمة من أبرز 5 يتضمنها نجوم ومشاهير هوليوود.

ومع اختيار الوكالة التي لم يُكشف عن هويتها، النجم الهندي كأجمل رجل في العالم، يتفوق هريثيك روشان على كل من كريس إيفانز وديفيد بيكهام وروبرت باتينسون، بالإضافة إلى الممثل والعارض العراقي الإماراتي "عمر بركان الغلا".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يُلقب فيها هريثيك بأجمل رجل في العالم، حيث ذكر مصدر للصحيفة أن النجم الهندي سبق وحصل مؤخرًا على لقب أجمل رجل في العالم لشهر أغسطس 2019.

وعلى الصعيد الفني، حقق النجم الهندي نجاحًا كبيرًا بفيلمه الأخير "سوبر 30 " Super 30، ومن المقرر أن يظهر هريثيك في فيلم آخر منتظر مع نجم الحركة "تايغر شروف".

وتعليقًا على تلقيبه بأجمل رجل في العالم، قال هريثيك للصحيفة: "أنا ممتن للغاية لهذا اللقب، على الرغم من أنه ليس بالإنجاز الحقيقي، فبالنسبة لي أهم ما يجب أن يطمح المرء إلى تحقيقه في هذا العالم، هو تطوير شخصيته، فالشخصية الجيدة تجعلك تبدو أكثر جاذبية".

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