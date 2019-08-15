في ذكرى عيد ميلادها...متحف مدام توسو يكشف عن تمثال أيقونة بوليوود الراحلة سريديفي

تعد الممثلة الراحلة سريديفي واحدة من أكبر نجوم بوليوود وأيقونة السينما الهندية، وحتى بعد وفاتها، لا تزال سريديفي نجمة ساطعة في سماء بوليوود.

وافق يوم الثلاثاء 13 أغسطس، ذكرى ميلاد نجمة بوليوود الـ 56، ومن أجل هذه المناسبة، أعلن متحف مدام توسو عن تصميم تمثال شمع لسريديفي تكريمًا لها.

وفقا لمجلة "ديكان كرونكل"، كشف متحف مدام توسو في سنغافورة في حسابه عبر تويتر عن المفاجأة، وقال: "عيد ميلاد سعيد سريديفي، وتقديرًا لأيقونة بوليوود، يسعدنا إعلان أننا سنكشف عن تمثال سريديفي في أوائل شهر سبتمبر هذا العام، فشخصية النجمة سريديفي فريدة لن تتكرر، وسيكون تمثالها إضافة حصرية لمتحف سنغافورة".

وقد تأثر المنتج "بوني كابور" زوج النجمة الراحلة بالمنشور، ووجه رسالته للمتحف عبر تويتر وقال: "لقد تأثرت للغاية، فمتحف مدام توسو في سنغافورة يكرم سريديفي وأعمالها من خلال تصميم تمثال لها. سنكون أنا وعائلتي في حفل الكشف عن التمثال في المتحف الشهر المقبل"، هذا ومن المقرر أن يكون التمثال في منطقة Ultimate Film Star Experience في المتحف.

كشف المتحف عن أجزاء من التمثال، بينما سيكشف عن تصميمه كاملًا في أوائل سبتمبر، وحسبما كشفته مجلة "بيزنس إنسايدر سنغافورة"، تعاون فريق من 20 فنان ماهر لتصميم تمثال النجمة الهندية بعد وفاتها، حيث كانوا على تواصل دائم مع عائلة سريديفي على مدار 5 أشهر لنسخ وضعيتها وتعبيراتها ومكياجها وحتى ستايل أزيائها.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح الفريق أن نسخ إطلالتها وأزيائها كان من تحديات صنع تمثال سريديفي، كما أشار الفريق إلى أنه تم تصميم التاج والبروش والأقراط بطريقة الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وفي الصور التي نشرها المتحف، يمكن رؤية لمحات عن التمثال، والذي من المؤكد أنه سيكون مذهلًا، إذ من الواضح للغاية مدى دقة تنفيذه وكيف يبدو نسخة طبق الأصل من جميلة بوليوود الراحلة.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت النجمة "فيديا بالان" عن اختيار سريديفي لتكون بطلة غلاف كتاب دار "بنجوين بوكس" الهندية للنشر، وقالت: "يشرفني ويسعدني إطلاق رسمياً غلاف كتاب دار بنجوين بوكس تمثله النجمة سريديفي لمناسبة عيد ميلادها الـ 56 عامًا".

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