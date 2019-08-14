هكذا دمرت الخيانة الزوجية علاقة مشاهير بوليوود ببعضهم

بالإضافة إلى رومانسية الشاشة الهندية المميزة، عادة ما تلفت ثنائيات بوليوود الأنظار بعلاقتهم المحببة ومدى انسجامهم في العلاقة، ليصبحوا بمثابة مثال حي على الحب، ولكن ما لا يعرفه الكثيرين، هو أن الكثير من تلك العلاقات دمرتها الخيانة.

ومن خلال مجلات "بوليوود شاديز" و"بوب إكس أوه" و"نوكري ناما"، بالإضافة إلى "لايف كراست"، نقدم لكم قائمة بمشاهير بوليوود لم يصونوا العهد وخانوا شركائهم:

رانبير كابور

يشتهر رانبير بعلاقته بالنجمة ديبيكا بادوكون، فبعد تطور علاقتهما من الصداقة إلى ارتباط دام سنتين، انفصل الثنائي بعد خيانة رانبير لديبيكا مع كاترينا كيف.

كارينا كابور

يعلم الجميع بزواج كارينا السعيد من النجم سيف على خان، ولكنها قبل الارتباط بسيف، كانت على علاقة بشاهيد كابور، والذي خانته مع سيف أثناء علاقتهما.

أكشاي كومار

جمع بين أكشاي والنجمة شيلبا شيتي قصة حب قوية اشتعلت شرارتها أثناء تصويرهما فيلم Main Khiladi Tu Anari، ولكن في حين كان أكشاي مرتبطًا بشيلبا، كان يخونها مع الممثلة توينكل خانا، والتي كانت صديقة شيلبا أيضًا، لتنتهي قصة الحب ويظل أكشاي متزوجًا من توينكل حتى الآن منذ عام 2001.

اميتاب باتشان

قد تبدو علاقة نجمي بوليوود أميتاب باتشان وجايا بهادوري مثالية، ولكن ما لا يعمله الكثيرين هو أن أميتاب سبق وخان جايا، مرة مع النجمة بارفين بابي وأخرى مع النجمة ريخا، والتي قيل إنه تزوجها في السر أيضًا.

شاروخان

على الرغم من علاقة شاروخان المميزة بزوجته غوري، إلا أن لطالما شاع خبر خيانة ملك بوليوود لزوجته مع النجمة بريانكا شوبرا.

كمال حسن

كان الممثل كمال متزوجًا بالممثلة فاني غاناباثي عندما تعرف على ساريكا ووقع في غرامها، وارتبط بها على الرغم من أنه كان لا يزال متزوجًا من فاني، مما أدى إلى انتهاء الزواج بالطلاق.

أجاي ديفجان

أجاي هو زوج النجمة كاجول، وعلى الرغم من زواجهما السعيد، إلا أنه يذكر أنه خان كاجول مع الممثلة كانغانا رانوت، ولكن إصرار كاجول ساعد في انقاذ العلاقة

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