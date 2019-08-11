من شاروخان وغوري إلى أبهيشيك باتشان وآيشواريا راي.. اعرفي كيف عرض أبرز نجوم بوليوود الزواج على محبوباتهم؟

بالإضافة إلى الأكشن والكوميدي، تشتهر بوليوود برومانسية أفلامها التي تأسر الكثيرين وتأخذهم إلى عالم آخر.

ولكن رومانسية بوليوود لا تقتصر على الشاشة فقط، بل على مشاهيرها أيضًا، فمن شاروخان وأبهيشيك باتشان إلى هريثيك روشان وغيرهم، إليكِ من مجلات "بوليوود تشاديز" و"ديزي مارتيني" و"نوكريناما"، قصص عرض أبرز نجوم بوليوود الزواج على محبوباتهم:



فاردين خان وناتاشا مادهواني





منذ الطفولة، وكان الممثل الهندي "فاردين" يحب "ناتاشا مادهواني"، وبعد سنوات من الارتباط، قرر فاردين عرض الزواج على ناتاشا أثناء الطيران في الجو، وكانا آنذاك في رحلة من لندن إلى الولايات المتحدة.

ومنذ عام 2005 وحتى الآن، لا يزال الثنائي متزوجين، ولديهما ابنة تدعى "دياني إيزابيل" وابن يدعى "أزاريوس".



شاروخان وغوري





منذ سن المراهقة، وكانت المنتجة غوري مرتبطة بشاروخان الذي بلغ حبه الشديد لها حد الهوس، مما أدى إلى بعض المشاكل وانفصالهما لبعض الوقت، وخلال فترة الانفصال، يُذكر أن غوري غادرت إلى مومباي مع صديقاتها دون إبلاغ شاروخان، الذي ظل يبحث عنها حتى عثر عليها أخيرًا.

كانت غوري آنذاك على الشاطئ، وعندما تقابلا انهمر كلاهما في البكاء، بعدما أدركا مدى حبهما واشتياقهما لبعض، وسرعان ما عرض شاروخان الزواج على غوري، ولايزال الثنائي متزوجين حتى الآن، منذ عام 1999، ولديهما 3 أبناء هم "آريان" و"سوهانا" و"أبرام"، ويجدر بالذكر أن فارق العمر بينهما 5 سنوات.



ابهيشيك باتشان وايشواريا راي

انجذب ابهيشيك إلى النجمة الجميلة آيشواريا راي أثناء تصويرهما فيلم " كوش كاهو ناه"، ولكنهما أدركا حبهما لبعض أثناء تصوير فيلم " غورو".

وفي إحدى المقابلات، كشف أبهيشيك أنه أثناء التصوير في نيويورك، اعتاد الوقوف في شرفة غرفته في الفندق وهو يفكر في آيشواريا ويتمنى الزواج منها، وبالفعل حلمه تحقق.

كشف أبهيشيك أنه أثناء حضور العرض الأول لفيلم "غورو" في نيويورك عام 2006، أخذ آيشواريا إلى الشرفة نفسها وعرض عليها الزواج، وبالطبع وافقت وتزوجا في 2007، ورزقا لاحقًا بابنتهما "أرادها".



عمران خان وأفانتيكا مالك





جمع بين عمران وأفانتيكا حب كبير، ولم يتردد في اختيارها شريكة حياته، ومن أجل عرض الزواج، تسلل إلى منزلها عبر الباب الخلفي وزين الغرفة بالشموع قبل أن يجثو على ركبة واحدة ويقدم خاتمه، وكما هو متوقع، قبلت أفانتيكا الخاتم بكل سرور وتزوجا عام 2011.



كاران غروفر وبيباشا باسو





كان كاران وبيباشا في جزيرة "ساموي" في تايلاند استعدادًا لاحتفالات رأس السنة، وهو نفس الوقت الذي اختاره كاران ليفاجئ النجمة الهندية بعرض الزواج وهو على ركبة واحدة وسط عروض الألعاب النارية، ولبدء عام جديد سويًا، وبالفعل وافقت بيباشا وتزوج الثنائي في 2016.

وعلى الرغم من موافقة بيباشا، إلا أن رد فعلها كان غريبًا وطريفًا، حيث كشف كاران أنها استغرقت 10 دقائق قبل الرد وقالت: "ماذا بك؟ لماذا تريد أن تتزوجني؟ ليس من المفترض أن أتزوج!"، قبل أن تقول كلمتها "أوكيه".

هريثيك روشان وسوزان خان





أراد هريثيك عرض الزواج على محبوبته مصممة الديكور سوزان، بطريقة مختلفة لا تنسى، وبدلًا من تقديم خاتم الزواج بنفسه، وضع الخاتم في كوب قهوة كانت تشربه وعرض عليها الزواج في يوم عيد الحب.

تزوج الثنائي في 2002 وانجبا ابنين، "هرديهان" و"هريهان"، قبل أن ينفصلا عام 2014، وعلى الرغم من انفصالهما، إلا أن قصتهما تعد من أبرز قصص عرض نجوم بوليوود الزواج على محبوباتهم.

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