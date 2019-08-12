موقف بريانكا شوبرا من الصراع الهندي الباكستاني يضعها في موقف محرج في حدث Beautycon

بالإضافة إلى الأعمال الناجحة والإطلالات الجذابة، كثيرًا ما يثير المشاهير الجدل بسبب أرائهم السياسية، ومؤخرًا تعرضت النجمة بريانكا شوبرا لموقف محرج بسبب أراءها السياسية.

كانت نجمة بوليوود وهوليوود تلقي خطابًا في حدث Beautycon السنوي، والذي أقيم يوم السبت في لوس أنجلوس، بينما قاطعتها إحدى السيدات الحضور وسرعان ما هاجمتها ونعتتها بـ "المنافقة".

لم تكترث السيدة لخطاب بريانكا ولم تتردد في مقاطعتها، إذ قالت: "يصعب عليّ سماعك تتحدثين عن الإنسانية، لأنني وبصفتي أعد جارتك الباكستانية، أعلم أنك منافقة".

تابعت السيدة التي لم يُكشف عن هويتها: "فأنتِ سفيرة اليونيسيف للسلام وتشجعين الحرب النووية ضد باكستان، لا يوجد فائز في تلك المعركة! فأنا كباكستانية والملايين مثلي لطالما دعمناكِ في عملك".

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يأتي هجوم السيدة بسبب دعم بريانكا للهند، وخاصة في صراعها مع باكستان، والذي أعربت عنه مؤخرًا بكل صراحة عبر تغريدة، والتي أشادت فيها النجمة الهندية ببلدها وكتبت بلغتها "تحيا الهند"، وكان ذلك في نفس اليوم التي قصفت فيه الطائرات المقاتلة الهندية هدفًا في باكستان ردًا على تفجير انتحاري في كشمير.

ويجدر بالذكر أن حدة التوتر زادت مؤخرًا بين باكستان والهند، بعد قرار الأخيرة بالسيطرة الكاملة على كشمير، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة تتمتع بحكم شبه ذاتي تطالب بها كل من الهند وباكستان.

وكما هو متوقع، سرعان ما تم سحب الميكروفون من السيدة، ولكن بريانكا لم تتجاهل ما حدث، فبعدما جمعت شتات أفكارها بعد الموقف المزعج، ردت النجمة على السيدة وقالت بسخط: "يمكنني الانصات إليكِ متى تنتهين من التنفيس عن غضبك، هل انتهيتِ؟ هل انتهيتِ؟ حسنًا".

وتابعت النجمة: "لدي العديد من الأصدقاء من باكستان، وأنا من الهند. لست مولعة بالحرب، ولكنه وطني. أعتذر إذا جرحت مشاعر أشخاص يحبونني أو كانوا يحبونني، ولكن لكل منا أرائه الخاصة، مثلما تفعلين أنتِ أيضًا".

بالإضافة إلى ذلك، انتقدت بريانكا أسلوب السيدة وقالت لها: "ما الطريقة التي تحدثتِ بها! لا تصيحي، فنحن كلنا هنا من أجل الحب، فلجميعنا أرائه الخاصة، ولكني أشكرك على حماسك وسؤالك وتعبيرك عن رأيك".

وعلى الرغم من بذل بريانكا جهدها لتهدئة الأمور، إلا أن ذلك لم يغير من رأي السيدة، ولكن بريانكا تابعت خطابها، والذي تحدثت فيه أيضًا عن زواجها من نيك جوناس وحفل الزفاف.يجدر بالذكر أن ذلك يأتي بعدما وقع آلاف الأشخاص على عريضة لخلع بريانكا من دورها في الأمم المتحدة وسط التوتر بين باكستان والهند، وحتى الآن لم تعلق اليونيسيف على تغريدة بريانكا التي اثارت غضب الكثيرين.

للمزيد من قسم عالم بوليوود: