كلفتهم الملايين.. تعرف على أكثر حالات طلاق المشاهير تكلفة في عالم بوليوود

دائما ما تثير حياة المشاهير فضولًا كبيرًا، وخاصة فيما يتعلق بعلاقاتهم وحياتهم العاطفية، وفي حين أن الكثير من الثنائيات لفتوا الأنظار برومانسيتهم، هناك آخرين صدموا الكثيرين بطلاقهم المكلف.

ومن خلال عدة مجلات، بينهم مجلات و"ديزي مارتيني" و"بوليوود شاديز" و"توب يابس"، أكثر حالات طلاق المشاهير تكلفة في عالم بوليوود:

كاريشما وسانجاي كابور

لطالما واجهت علاقة كاريشما بسانجاي الكثير من التوترات، ولم تكن النجمة سعيدة في زواجها بسبب طبيعة سانجاي الخائنة، وبعد العديد من الخلافات، انتهى ذلك الزواج بالطلاق رسميًا في عام 2016، الأمر الذي كلف سانجاي نفقة باهظة شملت منزل والده ومبلغ مالي قُدر بـ 2 مليون دولار.

هريثيك روشان وسوزان خان

تزوج هريثيك من حب طفولته سوزان في 2002، ولكن بعد علاقة دامت 17 عامًا، أنهى هريثيك وسوزان زواجهما بالطلاق في 2014، بسبب انتشار شائعات بخيانته لسوزان، ويعد هذا من أكثر حالات الطلاق الباهظة في بوليوود، حيث دفع النجم الهندي نفقة يبلغ قيمتها 53 مليون دولار.

سيف علي خان وأمريتا سينغ

قبل الزواج من النجمة كارينا كابور، كانت الممثلة أمريتا سينغ الزوجة الأولى لسيف علي خان، ودائما ما لفتا الأنظار بسبب فارق السن الكبير بينهما الذي بلغ 12 عاما، ولكن الطلاق كان نهاية زواجهما الذي دام 12 عاما، ما كلف سيف نصف ثروته البالغ قيمتها 140 مليون دولار.

سانجاي دوت ورايا بيلاي

كانت الخيانة السبب وراء انفصال سانجاي والعارضة الهندية رايا بيلاي التي وقعت في غرام لاعب كرة المضرب الهندي ليندر بايس، حتى أنها أصبحت حاملًا منه، ومع ذلك كلف الطلاق النجم الهندي ما يصل إلى مليون و126 ألف دولار بالإضافة إلى سيارة باهظة.

عامر خان ورينا دوتا

تزوج النجم الهندي من المنتجة رينا دوتا في عام 1986، ولكن الخلافات المستمرة أدت إلى طلاقهما في عام 2002، والذي كان مكلفًا للغاية، حيث دفع عامر آنذاك نفقة تقدر بـ 7 مليون دولار.

ماليكا أروروا وأرباز خان

بعد زواج دام 19 عامًا، انفصل النجمين في عام 2017، وأفادت عدة تقارير أن ما طلبته ماليكا من نفقة تتراوح بين مليون ومليوني دولار.

برابهو ديفا وراملاث

في عام 2011، انفصل الممثل والمخرج الهندي برابهو عن راملاث، وكلفه الطلاق ممتلكات بقيمة تتراوح ما بين 2 و3 مليون دولار، بالإضافة إلى سيارتين باهظتين.

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