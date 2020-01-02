بينهن صافيناز ودينا.. الراقصات يتنافسن بإطلالاتهن في حفلات رأس السنة!

تنافس العديد من الراقصات الشهيرات اللاتي يعملن في مصر بالظهور ببدل رقص مختلفة في حفلات رأس السنة الميلادية الجديدة 2020، ودائمًا ما يقارن الجمهور بين ما ترتديه الراقصة الأرمينية صافيناز والراقصة المصرية دينا على اعتبار أن الأولى صنعت شعبية كبيرة لها منذ قدومها إلى مصر قبل نحو 7 سنوات.

واعتاد منظمو الحفلات سواء أفراد أو إدارة فنادق أن يجمعوا راقصة في كل حفل مع نجوم الغناء الذين يحيون حفلاتهم في رأس السنة، وشهدت حفلات الليلة إحياء الراقصة دينا لفقرة رقص استعراضية في حفل نجوم الغناء الشعبي الذي أحياه المطربين حكيم وأمينة ومنة عطية وموسى في إحدى الفنادق المطلة على نيل القاهرة، وامتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وارتدت دينا بدلة رقص ذهبية اللون والثانية حملت اللون السيلفر وقدمت فقرة استعراضية أبهرت بها الجمهور، كما شاركت في حفل آخر وارتدت فيه بدلة بيضاء.

ويبدو أن الراقصة صافيناز تفوقت عليها بعد ملاحظة انجذاب الجمهور لفقرتها الاستعراضية التي قدمتها في حفلين أحياه النجم اللبناني وائل جسار ورامي صبري والمطرب الشعبي محمود الليثى والمطربة سمر الحسيني وارتدت بدلتين الأولى حملت اللون الأصفر وافتعلت فيه حركات استعراضية كما أمسكت الميكرفون من الفنان وائل جسار ووضعته على صدرها لجذب انتباه الجمهور.

وتميزت الراقصة صافيناز في حفلها الثاني الذي أحيته النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ورافقها فيها المطرب الشعبي حكيم بالظهور مع فرقتها الاستعراضية وبدت أكثر رشاقة وخفة في الحركة، وتم حملها على "هودج" كما يحدث في تقاليع الحفلات المغربية.

ورافقت الراقصة إنستازيا النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في حفلها الثاني في إحدى فنادق منطقة الزمالك والذي رافقتها فيه المطربة نجوان وتألقت الراقصة الاستعراضية بتقديم فقرة متميزة ألهبت حماس الجمهور.

وأحيت إنستازيا حفلين آخرين أحدهما شارك فيه المطربة الشعبية أمينة والآخر أحياه المطربين الشعبيين محمود الليثي وأحمد شيبة، وظهرت بإطلالة ملكية ووضعت تاجًا على رأسها وهي ترتدي بدلة بيضاء كانت أشبه بالفساتين.

وفي إحدى فنادق القاهرة قدمت الراقصة الإستعراضية آلا كوشنير فقرتها في الحفل الذي أحياه المطرب الشعبي مصطفى حجاج.

وخطفت الراقصة الاستعراضية إيمي سلطان الأنظار بتقديمها وصلات استعراضية على نغمات الموسيقى الشرقية الكلاسيكية والعصرية وسط حضور نخبة كبيرة من نجوم المجتمع في مصر والوطن العربي.

وشهدت مصر العديد من حفلات رأس السنة الميلادية 2020 أشعلها كوكبة كبيرة من نجوم الغناء وسط حضور جماهيري ضخم.