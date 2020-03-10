تأجيل جلسة استكمال التحقيقات في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم بسبب كورونا!

اتخذ قاضي التحقيق في قضية قتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، السوري محمد الموسى، والمتهم فيها زوجها الدكتور فادي الهاشم، قرارًا بتأجيل الجلسة التي كان من المقرر عقدها صباح اليوم الثلاثاء.

وجاء قرار القاضي حسب التقارير الصحفية الواردة من لبنان، بتأجيل القضية، بسبب الأوضاع الصحية التي تسود البلاد في ظل المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وتم اتخاذ قرار التأجيل بناء على تعميم وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل اللبنانية.

ومن المقرر أن يتم تحديد موعد آخر لجلسة استكمال التحقيقات أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان وإجراء ما يراه مناسبًا.

وكان القتيل محمد الموسى قد تم دفنه صباح أمس الإثنين في مدينة دمشق، بعدما تسلمت أسرته جثمانه من قبل الطب الشرعي.

وسبق أن كشفت محامية أسرة القتيل، رهاب البيطار عن وجود لجنة من الأطباء الشرعيين كانت تنتظر القتيل في دمشق لفحص وإعادة تشريح الجثة، مشيرة إلى أن الفحص الأولي في سوريا قد بين وجود جسمين غريبين لم يتم التأكد من ماهيتهما.

يذكر أن الموسى تم قتله على يد الدكتور فادي الهاشم زوج نانسي عجرم، بدعوى أنه اقتحم الفيلا الخاصة بهما بهدف السرقة.

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