ديانا كرزون تطل بالأبيض.. فهل دخلت القفص الذهبي؟

شاركت الفنانة الأردنية "ديانا كرزون" صور لها بإطلالة بيضاء تشبه إطلالة العروس لحد كبيرعبر حسابها في إنستغرام.

ديانا ظهرت بفستان أبيض ملكي مع "Cape" بنفس اللون ونسقت معه إكسسوار للرأس مميز زاد جمال الإطلالة. التعليقات على الصور كانت في أغلبها حول تهنئتها على زواجها من الإعلامي الأردني "معاذ العمري" الذي عقد قرانهما منذ عدة أيام واعتقد البعض أنها دخلت القفص الذهبي بسرية تامة.

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إلا أن ما لا يعلمه الكثيرون، أن الصور التي شاركتها مؤخراً كانت من حفلها بمناسبة "عيد الحب"، إذ أنها أحيت الحفل في الأردن إلى جانب الممثل السوري "ناصيف زيتون" وسط حضور كامل من الجمهور. وفي نفس اليوم كانت قد أعلنت أنها تعيش قصة حب مع أحدهم والتقطت الكاميرات صور للورد الذي وصلها بهذه المناسبة، لتظهر بعدها أخبار خطوبتها من الإعلامي الأردني معاذ وسط الأهل والأصدقاء.

يذكر أن أخر أعمال ديانا كان "صعب أقدر" باللهجة الخليجية وحققت ما يقارب الـ 180 آلف مشاهده عبر قناتها في اليوتيوب.

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