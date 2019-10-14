تامر حبيب يكشف لـ"البوابة" تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل "زي الشمس"!

نفى السيناريست المصري تامر حبيب الأنباء التي تتردد عن كون الجزء الثاني من مسلسل "زي الشمس" مرتبط بأحداث الجزء الأول، الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.

وقال تامر في تصريح خاص للبوابة "الجزء الثاني مسلسل منفصل وله أحداثه المختلفة تمامًا عما حدث في الجزء الأول، الشيء الذي يربط بين الجزئين هو اسم العمل وبطلته (نور) التي تلعب دورها دينا الشربيني".

وأضاف: "سأبدأ كتابة القصة الأسبوع المقبل، ومن المقرر عرض المسلسل في موسم رمضان 2020، هدفي حاليًا الاستقرار على شكل الفكرة والأحداث التي سيشهدها الجزء الثاني".

وتابع: "لم نستقر على أبطال المسلسل ولا اسم المخرج، بعد الانتهاء من كتابة الفكرة الرئيسية للعمل سيتم ترشيح باقي العناصر التي ستشارك فيه".

وأشار: "من الممكن أن يكون هناك اختلاف بين أبطال الجزء الأول والثاني، وقد تظهر وجوه جديدة، الشيء المؤكد حتى الآن أن بطلة المسلسل دينا الشربيني".

واختتم: "كان من المفترض أن تشارك دينا في دراما رمضان 2020 بمسلسل (شفيقة ومتولي) إلا أنني فضلت تأجيل هذا العمل بالاتفاق مع المخرج هاني خليفة وبدأنا في تنفيذ مشروع زي الشمس 2".

يذكر أن مسلسل "زي الشمس" عرض في شهر رمضان 2019 وشارك فيه إلى جانب دينا الشربيني عدد من النجوم منهم أحمد السعدني وسوسن بدر وريهام عبد الغفور وجمال سليمان وأحمد داوود وأحمد مالك، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.

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